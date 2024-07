Đoković mu nije zaboravio mrcvarenje do 3:07! Tetovirani ratnik opet čeka Novaka

Novak Đoković ponovo će na grend slemu naspram sebe imati nezgodnog Italijana. Prošli njihov meč ušao je u istoriju, a novi spektakl zakazan je za petak.

Najtrofejniji teniser svijeta Novak Đoković izjavio je u četvrtak da je spreman za polufinalni duel na Vimbldonu protiv Italijana Lorenca Musetija i dodao da je sa koljenom koje je operisao sve u redu. Neposredno prije povrede Nole je baš protiv Musetija na Rolan Garosu igrao do poslije tri sata iza ponoći, i sigurno mu nije zaboravio taj maraton.

"Za sada je sve dobro. Uvijek govorim za sada, jer ne želim da budem u potpunosti uvjeren i oslobođen razmišljanja da može nešto da se desi. Neću da kažem da razmišljam o tome, ali uvijek postoji neka mogućnost, jer je operacija bila malo prije turnira. Od početka Vimbldona nisam osjećao bol, samo u par navrata, ali ništa zabrinjavajuće", rekao je Đoković za Sport klub.

Istakao je da pripreme za sutrašnji meč dobro teku i da je imao više vremena da se spremi zahvaljujući tome što nije igrao četvrtfinalni meč protiv Aleksa de Minora, koji je zbog povrede morao da odustane. "Uvijek je nepoželjno kada se teniser povrijedi i preda meč, pogotovo ako je četvrtfinale gren slema. Želim mu brz oporavak. Za mene je pozitivno što sam imao dodatni dan odmora bez dodatnog pritiska na koljeno, pa imam dovoljno vremena da se oporavim i budem fizički spreman", kazao je Đoković.

Komentarišući duel protiv Musetija, Novak je ukazao da je Italijan ove godine imao sjajnu sezonu na travi. "S njim sam ove godine dva puta igrao na šljaci, koja mu je omiljena, ali je ove godine dobro igrao i na travi, jer stigao do finala Kvinsa i sada do polufinala Vimbldona. Sigurno će izaći sa namjerom da pobijedi i da sve od sebe. Veoma je talentovan, to svi znamo, ali znam šta mi je činiti. Danas sam i na treningu radio neke taktičke stvari koje ću sutra primijeniti i nadam se najboljem", rekao je Đoković.

Lorenco Museti je 25. teniser svijeta, živopisni Italijan iz Toskane rođen 2002. godine sa tetovažama "Najbojle tek dolazi" i teniskog reketa usred slike ultrazvuka srca. "Obožavam ovaj sport, zaista sam strastven prema njemu od kada sam bio dijete, sanjao sam da postanem 'broj jedan'", rekao je Museti objašnjavajući tu tetovažu. Takođe, ima istetoviranu i riječ "porodica". "Zaista mi je stalo do ljudi, okružen sam onima koji me vole", kazao je on jednom prilikom objašnjavajući slike po svom tijelu.

Lorenco Museti je na ovogodišnjem Vimbldonu 25. nosilac. U prvom kolu je eliminisao Francuza Konstana Lestijena u četiri seta, potom zemljaka Lućana Darderija u čak pet setova, a potom u četiri seta Argentinca Franciska Komesana. U 4. kolu ponovo je odigrao četiri seta protiv "laki luzera", Francuza Đovani Mpeši Perikara i završio mu bajku palsiravši se u četvrtfinale. I u sljedećoj rundi je prošao kroz dramu i u pet setova eliminisao Amerikanca Tejlora Frica, 13. nosioca. Sada će ponovo imati pred sobom najvećeg tenisera svih vremena, Novaka Đokovića.

