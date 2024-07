Francuski doktor o povredi Novaka Đokovića: Zatekao sam ga nervoznog, stvari nisu bile dobre

Francuski fizioterapeut decenijama radi sa poznatim sportistima, ali nikad nije prisustvovao tako čudesnom oporavku kakav je Novak prošao tokom pripreme za Vimbldon poslije operacije.

Izvor: BSR Agency / Alamy / Alamy / Profimedia

Novak Đoković početkom juna je operisao meniskus u Francuskoj, a krajem istog mjeseca bio spreman da zaigra na Vimbldonu, na kojem je trenutno u polufinalu. Kako je uspio da se tako brzo oporavi? U izjavi za francuski "L'ekip", Đokovićev fizioterapeut Žan Žorž Selije nije krio iznenađenje onim što je vidio tokom rehabilitacije najvećeg svih vremena.

"To je avantura za pamćenje i neću je skoro zaboraviti. Radio sam sa mnogo velikih sportista, olimpijskih šampiona, ali nisam znao da postoji čovjek koji ima takvu snagu volje. Mnogi sportisti stvaraju utisak da daju sebe do kraja, ali sa Novakom sam ušao u drugu dimenziju svega toga. On u sebi ima jedinstvenu moć i unutrašnju snagu", kazao je Francuz za "Lekip".

On je otkrio da Novak isprva nije znao da li će biti spreman da zaigra u Londonu od 1. jula. "U Beogradu je bio daleko od saznanja da će nastupiti na Vimbldonu, ali već je radio na svom ramenu. On je mašina. On ne ulaže toliki trud zato što je povrijeđen, to je njegova životna filozofija i to je njegov balans", kazao je on.

Na Novakov poziv, 66-godišnji fizioterapeut morao je da promijeni planove za ovo leto.Već je imao u planu put u Marakeš, grad u Maroku, gdje je trebalo da radi sa vojicom fudbalera na oporavku od povrede koljena. A, onda je stigao poziv od Novaka. "Raditi terapiju Novaku Đokoviću, jednom od najboljih sportista na svijetu... To je nešto što se ne odbija".

Radio sa čuvenim klubovima, fudbalerima...

Izvor: KARINE VILLALONGA / Sipa Press / Profimedia

Kako je Novakov tim uopšte stupio u kontakt sa njim? "Bilo je razgovora sa fizioterapeutom iz Dalasa, ali odabrali su mene", kazao je stručnjak koji je radio i sa Rišarom Gaskerom, Monakom, čuvenim fudbalerom Šabanijem Nondom, za koga je pisano da ima "najgore koljeno u ligi". Godinama nakon toga, Selije je ponovo napravio čudo sa Srbinom.

Francuz je opisao susret sa Novakom u Beogradu poslije operacije. "Sreo sam nervoznog čovjeka, koji nije dobro napredovao poslije operacije, ali odmah mi je pružio ogromno povjerenje. Na mjesec dana, Novak mi se u potpunosti predao u ruke. Dao sam mu neke lijekove protiv bolova, jer je trpio bol, a moramo da razmislimo i o njegovom povratku takmičenju, ne samo o njegovom meniskusu"

Efekat zajedničkog rada je odmah bio vidljiv. "Već poslije dva sata vježbanja vidjeli smo da ide nabolje. Rekao mi je: 'Žan Žorž, normalno hodam!', i to kada sam mu rekao da će tek sutradan uveče moći da normalno korača. Naravno, sada Novak potpuno normalno trči i trenira:

Zanimljivo je bilo i njegovo saznanje da Novak veoma dobro govori francuski jezik, jer je godinama stanovao u Monte Karlu. "Jednog dana na Vimbldonu sreli smo Sebastijana Grožana i rekao sam mu: 'Prija mi da pričam na francuskom jeziku'. Novak me je tada ispravio: 'Ali Žan-Žorž, možeš da pričaš i sa mnom na francuskom! Iznerviralo ga je to što sam zaboravio koliko je zapravo dobar njegov francuski".

Selije i Đoković rastali su se prošle nedelje, uz obostranu zahvalnost na saradnji.

BONUS VIDEO: Novak Đoković na utakmici reprezentacije Srbije na EURU 2024

Pogledajte 01:17 Novak Đoković Izvor: MONDO/Milutin Vujičić Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

(MONDO)