Bošnjaka smatraju Srbinom i ne žele da pliva za tzv. Kosovo na Olimpijskim igrama u Parizu!

Adel Šabović se našao u centru skanalda na "Kosovu".

Izvor: Instagram/adell.ts/Printscreen

Na tzv. "Kosovu" izbio je skandal zbog Bošnjaka koji će predstavljati Olimpijski komitet na Olimpijskim igrama u Parizu. Od ukupno devet predstavnika dvoje dolaze u muškoj konkurenciji, a jedan od njih je Adel Šabović, Bošnjak koji je porijeklom sa Kosova, tj. iz Peći i on će plivati 100 metara slobodnim stilom. Plivački savez tzv. Kosova, Olimpijski komitet tzv. Kosova i njegov klub se sada međusobno optužuju, a stigle su i kritike da je Šabović Srbin, pa i Rus? O čemu se radi?

"Bilo bi mi teško da budem više ponosan", rekao je dvije nedjelje prije odlaska u Francusku, ali nisu svi srećni što 21-godišnji Adel koji pliva za Univerzitet Prinston u SAD nastupa za tzv. Kosovo. Njegova proodica decenijama živi u Sjedinjenim Američkim Državama, a Adel je dobio specijalni poziv od svjetske organizacije vodenih sportova da pliva u Francuskoj. Adel je nedavno dobio državljanstvo tzv. Kosova, a za Radio Slobodnu Evropu je govorio da je nakon dosta godina bavljenja ovim sportom stupio u kontakt sa Plivačkim savezom tzv. Kosova, a pridružio se i klubu Ilirida iz Kosova Polja.

"Bilo je to sigurno dugo putovanje, ali sam izuzetno uzbuđen zbog vremena koje je pred nama. Ne znam da li sam ikada vidio svog oca kako se smije tako kao kada je saznao da idem i da ću predstavljati zemlju. Mislim da se nada da ću uspjeti da zadržim fokus sa svim ovim drugim stvarima koje se dešavaju... Nada se da ću narod Kosova učiniti ponosnim – nešto na čemu naporno radim. Ako dobro prođem u trci koja se održava u Sjedinjenim Državama, to ne donosi istu radost. Kada predstavljam Kosovo, svi shvataju šta se dešava", dodaje 21-godišnji sportista.

Kako je Šabović otišao na OI? World Aquatics je zapravo FINA, svjetsko upravljačko telo za vodene sportove i ono deli takozvane "Universality places" koje dijele nedovoljno zastupljenim nacionalnim komitetima.





Zajedno sa njim će za tzv. Kosovo plivati i Hana Beići, a oboje su dobili specijalni poziv da dođu na igre, pošto se to inače radi sa državama koje imaju mali broj učesnika. Ali problem je nastao jer je plivački savez tzv. Kosova htio da pošalje drugog plivača u Pariz!

"Olimpijski komitet Kosova nije izvršio selekciju, naša uloga je bila da prihvatimo ili ne prihvatimo ta imena, a nismo imali prilike ili razloga za izmjene, zato je jedina adresa za pritužbe u vezi sa ovim imenom Svjetska federacija vodenih sportova a ne klevete na račun KOK-a", navodi ta institucija.

Šef saveza Agron Zećiri je još u decembru 2023. godine potvrdio da je Adel Šabović član Plivačkog saveza tzv. Kosova, što mu omogućava da nastupi u Parizu. Sada kaže da je pismo "tehnička greška", da je on "isključivo odgovoran za to, a Radio Slobodna Evropa navodi da je problem kod nastupa Šabovića na Olimpijskim igrama nacionalnost njegovih roditelja.

Prvi čovjek Plivačkog kluba "Ilirida iz kosova Pojlja Ardian Hamiti istakao je da Plivački savez pokušava da spriječi da njihov član ode u Pariz..."Vidjeli smo divlju kampanju u kojoj se Adel naziva Srbinom, a u nekim slučajevima Rusom, i mislimo da je to kampanja koja ne bi trebalo da se dešava na Kosovu", rekao je Hamiti za RSE.

Čak je i Olimpijski komitet tzv. Kosova kritikovao Plivački savez tzv. Kosova zbog "etiketiranja i etničkog vrijeđanja" Adela Šabovića. "Veoma se trudim da ne obraćam pažnju na takvu vrstu diskusije", rekao jue Zećiri na sve to, ali ističe da je prezime Šabović zapravo ranije bilo Šabaj, a ističe da su optužbe da su Rus došle od toga što je Adelova majka iz Osetije.

"Čak ni ne znam zašto je to toliko zabrinjavajuće. Većina moje porodice je iz Peći i veoma sam ponosan na njihovo porijeklo. Ponosan sam na svoje korijene. I mislim da sam građanin Kosova i kosovski državljanin...Mislim da bi to trebalo da bude tamo gdje je ostalo. To je dovoljno jako. To bi trebalo da bude dovoljno", rekao je na kraju Šabović.

(MONDO, RSE)

BONUS VIDEO: