Iza titule na Vimbldonu se krije potresna priča: Uzela je trofej i zaplakala - niko nije znao da Jana umire

Barbora Krejčikova je uradila isto ono što je učinila i Jana Novotna 26 godina ranije. Suze su same krenule, san je ostvaren, a sjećanje na veliku Janu Novotnu nastavlja da živi.

Istorija! Nakon osvajanja deset titula na grend slemovima u dublu i one jedne u singlu 2021. goodine na Rolan Garosu Barbora Krejčikova je pobijedila Jasminu Paolini i uspjela je da prvi put u karijeri osvoji turnir u Londonu.

"Zdravo svima! Nemam riječi sada, samo je nevjerovatno, ne znam šta da kažem. Definitivno najbolji dan moje teniske karijere, najbolji dan mog života. Jako je teško objasniti šta osjećam sada, željela bih da čestitam Jasmini i njenom timu. Imali su sjajne dvije nedjelje, bilo je sjajno finale. Borile smo se za svaku loptu, a imala sam malo i sreće. Igrala je i finale Rolan Garosa i nevjerovatno je šta je uradila. Čestitam ti na tome", rekla je poslije pobjede 6:2, 2:6, 6:4 Barbora Krejčikova, a onda je morala da zastane.

Uz knedlu u grlu, jedva govoreći i gledajući prvo u zemlju, a potom ka nebu 28-godišnja Čehinja je progovorila o osobi zbog koje je ovaj pehar posebno značajan. U pitanju je Jana Novotna, nekadašnja šampionka Vimbldona koja je godinama trenirala Barboru. Jana je osvojial Vimbldon 1998. godine, a nažalost je preminula 2017. godine.

"Mislim da mi je teško da govorim o tome. Napisala sam pismo Jani Novotnoj, otišla na njena vrata, predala pismo i nisam znala šta da radim kao juniorka. Jana me je posavjetovala i rekla da idem napred. Obećala sam joj prije nego što je preminula da ću osvojiti slem i uradila sam to u Parizu. To je bio nevjerovatan momenat za mene. A nikada nisam ni sanjala da ću osvojiti isti pehar kao Jana 1998. godine", rekla je jedva Barbora Krejčikova.

JANA NIKOM NIJE REKLA DA JE BOLESNA, A BARBORA SE VEĆ GUŠILA U SUZAMA ZBOG NJE

Jana Novotna je godinama bila jedna od najboljih teniserki svijeta, igrala je finale Australijan opena koje je izgubila od Monike Seleš, po dva polufinala Rolan Garosa i US Opena, a bila je i druga na VTA listi. Trenirala je Krejčikovu sve do same smrti, koja je došla iznenada za sve. Kada je preminula 2017. ispostavilo se da je imala rak koji je krila od svih. Do posljednjeg dana nije rekla nikome osim svojoj partnerki i najbližima da je bolesna i tada je njena smrt u 49. godini bila potpuni šok.

Barbora Krejčikova je već u polufinalu u kom je igrala protiv Elene Ribakine plakala na vimbldonskoj travi zbog svoje Jane! "Nevjerovatno je, jako je teško opisati šta osjećam. Mnogo emocija, mnogo sreće, mnogo sam ponosna na svoju borbenost. Ne znam kako sam pobijedila. Gubila sam, počela sam sa 0:4, ali sam se borila za svaku lopticu", rekla je ona poslije trijumfa nad Elenom Ribakinom 3:6, 6:3, 6:4, a zatim je nastavila.

"Nikad nisam sanjala da ću igrati finale Vimbldona. Prije nekoliko godina sam radila sa Janom Novotnom, a ona je pobijedila ovdje 1998. i... I...", govorila je teško i kroz suze Barbora Krejčikova. "Tada mi je govorila mnogo priča o njenom putu ovdje i kako je ona pokušavala da pobijedi na Vimbldonu. Bila sam toliko daleko od toga kada smo pričale i sada sam tu i u finalu sam. Vau."

Novinarka je imala jednostavno pitanje, da li je upravo Jana inspiracija za ovakav uspjeh: "Definitivno. Ja se sjećam Jane mnogo i imam toliko divnih uspomena. Kada sam na terenu ja se borim za svaku lopticu jer vjerujem da bi ona htjela da to uradim", slomila se u suzama i na kraju rekla "Samo mi jako nedostaje, toliko me nedostaje!"

Sada je poslije osvajanja pehara stala pred zid na kome su ispisane sve šampionke Vimbldona i ponovo zaplakala. Našla se na istom mjestu kao i Jana Novotna 26 godina ranije. "Mislim da niko nije vjerovao, da mogu da dođem do finala i da osvojim turnir. Ni ja ne mogu da vjerujem, kada sam došla ovdje imala sam jao težak meč i nisam imala uopšte dobar početak sezone. Nevjerovatno je da stojim ovdje i da sam pobjednica. Kako se to desilo?", rekla je nakon dobijenog finala. Jana Novotna bi sigurno imala odgovor na to pitanje.