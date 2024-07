Hrvatski doktor o Novakovoj povredi: Ako je Đoković operisan, onda se dogodilo čudo

Poznati hrvatski doktor otvorio mnoga pitanja o brzom oporavku Novaka Đokovića.

Izvor: HRT/screenshot

Hrvatski ljekar Saša Janković, doktor tamošnje fudbalske reprezentacije, nazvao je oporavak Novaka Đokovića poslije operacije meniskusa "čudesnim". Prema njegovom mišljenju, najbolji teniser svih vremena se prebrzo oporavio od hirurškog zahvata 5. juna i već 1. jula bio spreman da igra na Vimbldonu.

"To prvenstveno zavisi od dijagnoze i prvenstveno se moralo raditi o nekakvoj jednostavnoj povredi. Prema informacijama koje imamo iz novina, radi se vjerovatno o povredi meniskusa i ta povreda meniskusa morala je biti nekakvog manjeg obima. Postoji opcija gdje se može uvesti tanja kamera u obliku igle u samo koljeno, pa je onda to puno manje invazivan zahvat, ali je jako teško raditi operativni zahvat pod kontrolom te uske, male kamere, veličine igle", kazao je on za Hrvatsku radio-televiziju.

"Opet, ako je bilo šta rađeno, nakon toga nastaje upalni proces, koljeno neko vrijeme može da bude otečeno i onda je jako teško. Protokoli poslije takvih zahvata su takvi da se poslije dvije nedjelje vozi bicikl, poslije tri se kreće u trčanje i teoretski poslije četiri nedjelje može biti puna aktivnost. Pitanje je kako je uspio da u te tri-četiri nedjelje oporavka ne izgubi nimalo na formi i da odmah bude u top izdanju. Svakako je taj oporavak čudesan i brži nego što je uobičajeno", dodao je Janković.

"Moguće je, ali neobično. Nije se tehnologija operativnih zahvata ništa posebno mijenjala u posljednjih nekoliko godina. Samo kažem - stvar je organizma da li se stvarno uspio tako brzo oporaviti i to se graniči sa čudom. Ali kažem, sve je moguće", zaključio je Saša Janković.