Crnogorski komentator slavi poraz Đokovića na Vimbldonu: Nadmoć i egzibicija!

Kao da su neki u regionu jedva dočekali poraz Novaka Đokovića na Vimbldonu.

Novak Đoković poražen je u finalu Vimbldona protiv Karlos Alkaraza 3:0 (6:2, 6:2, 7:6), a mnogi su jedva dočekali da "pljucnu" po najvećem svih vremena. Tako je poznati crnogorski komentator Nebojša Šofranac burno proslavio Alkarazovu pobjedu, vjerovatno dijelom i zbog toga što je Đoković doživio poraz u finalu.

Šofranac je pobjedu Alkaraza opisao kao "egzibiciju", dodajući da će mladi Španac srušiti rekord Rodžera Federera na Vimbldonu, a ne Novak Đoković. U ovom trenutku Nole ima sedam titula, Federer je na osam, dok je Alkaraz već sada na dvije, što daje nadu naravno da će ga Španac stići, međutim prerano je za otpisivanje Đokovića koji iako ima 37 godina, pokazuje da još može da igra vrhunski tenis.

"Kralj Karlos drugi!!! Kakva je ovo bila nadmoć i egzibicija, jednostavno bolji u svemu, brza misao, brze noge, varijacije, voleji, dijagonale, skraćene, jedan šou za istoriju do 6:2, 6:2, 5:4 i 40:0, ali i onakav promašen drajv volej je samo pokazao da je imao snage i klase da pobijedi iz početka ako treba! Fenomenalni Karlos, on je taj koji će srušiti rekord 8 Vimbldona Federera i niko drugi, tek je napunio 21. Postao je najmlađi ikad što je spojio Channel Slam, Rolan Garos - Vimbldon u nizu, 28 godina to nije uradio niko, od Borga 1980 do Nadala 2008! On je to uradio već, nema granica, fizički, mentalno i tehnički superioran! Ko voli sport danas je mogao samo da uživa, a biće ovoga još puno, puno. Sad sa Rafom u tandemu na Olimpijadi, grande España...", navodi se u objavi poznatog crnogorskog komentatora.

Podsjetimo, nije ovo prvi put da Šofranac ima objave o Đokoviću, a posebno grub je bio nakon prošlogodišnjeg poraza Srbina, takođe protiv Alkaraza na Vimbldonu kada je prozvao srpske navijače.

