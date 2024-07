Mnogi ne vole što sam tu, traže smjenu! Đoković otvorio dušu: Čujem šta pričaju, znaju zašto sam izgubio

Novak Đoković razgovarao je sa medijima poslije poraza u finalu Vimbldona. Svjestan je i sam da je odigrao mnogo loše.

Novak Đoković stao je na korak do istorije. Nije uspio da osvoji osmi vimbldonski pehar i da se izjednači sa Rodžerom Federerom. Stao je nadomak 25. grend slem titule pošto ga je pobijedio Karlos Alkaraz u finalu (6:2, 6:2, 7:6).

Realno gledano, nije srpski as imao mnogo šanse u borbi za pehar. Odigrao je jedan od najlošijih mečeva u grend slem finalima i zna i on da je bio predaleko od pehara. "Mogu samo da čestitam Karlosu, bio je bolji od početka do kraja. Probao sam da produžim meč u trećem setu, ali je sve išlo ka njegovoj pobjedi. Osjetio sam se inferiorno, bio je bolji igrač i to je to, svaki poen je igrao bolje od mene, smatram da nisam mogao ništa više da uradim, nije mi davao lake poene na moj servis, igrao je sa dosta varijacija. Nikad ga nisam vidio da servira ovako brzo, oko 220 kilometara na čas. Mora da je mnogo dobro trenirao servis u subotu na treningu. Jednostavno, bio je bolji u svakom aspektu"

Za razliku od nekih prethodnih mečeva, ovog puta je publika bila na Novakovoj strani. "Mogu da pravim analizu meča, ali je stvarno on bio bolji. Publika se uključila, dala mi je snagu. Što se dva finala tiče, rekao bih da sam se osjećao bolje prošle godine. Dobio sam prvi set, moglo je to finale drugačije da se završi. Ove godine je on bio dominantan."

Njegov cilj je jasan, hoće medalju na Olimpijskim igrama.

"Idemo dalje. Imam namjeru i želju da igram na Olimpijskim igrama i da se borim za medalju, da donesem odličje Srbiji. Igra se na šljaci, na podlozi na kojoj sam se povrijedio. Vidjećemo kako ću se osjećati fizički i mentalno, nadam se da ću pronaći svoj najbolji tenis. Do kraja godine su mi cilj Olimpijske igre i US open. Nadam se da mogu da budem na svom nivou na tim turnirima. Da bih pobijedio najbolje moram da igram mnogo bolje i na tome moram da radim."

Novinare je zanimalo i da li će igrati na vimbldonskoj travi i sljedeće godine?

"Volio bih da se vratim, nemam limite u glavi. Želim da igram dokle god osjećam na mogu. Priprema za Vimbldon nije bila onakva kako sam želio, zbog povrede, vjerovatno je to imalo uticaj na mene. Osjećao sam se sve bolje kako je turnir odmicao, došao sam do finala, ali sam protiv Alkaraza bio u koraku zaostatka u svakom pogledu. Moram to da prihvatim i nadam se da će da bude drugačije kada sljedeći put budemo igrali."

Vidjelo se tokom meča da nije bilo njegovih klasičnih reakcija, žargonskim rječnikom - "ravna linija". Pokušao je da objasni i zašto.

"Slušam ljude da stalno govore to, da kada ne pokazujem emocije i kada sam ravan, da je to razlog poraza. Postoje mečevi kada je potrebno nešto da izbaciš iz sebe, postoje i oni gde je važnije da sačuvaš mir i energiju i da koristiš to za nešto konstruktivno. Možemo da nagađamo šta bi bilo da sam na početku drugog seta krenuo da vičem na ljude ili da radim ne znam ni ja šta. Iskreno, sumnjam da bi to nešto promijenilo. Nema izgovora, dominirao je, razbio me, sportski rečeno."

Već je krenula priča o smjeni generacija i o tome da je kraj Novakove dominacije.

"Uvijek ljudi traže nešto novo, da neko nekoga zamijeni. Možda nisu zadovoljni što sam ja tu, pa traže nekog novog lidera, ali to je sastavni dio moje karijere, života. Tu su ljudi da pričaju, svako može da iskaže svoje mišljenje, što je pozornica veća to će da bude zvučnije. Ako gledamo rezultate Karlos zaslužuje da bude dio priče o smjeni generacije, Siner takođe. Drugi još ne zaslužuju, treba da se dokažu na licu mjesta rezultatima, pa onda da potkrijepe te priče. Oni koji nisu bili ni blizu Centralnog terena. To... To je prohujalo sa vihorom", zaključio je Đoković.