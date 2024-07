Strahinja bacio Jašara na tatami: Pobjeda Srbina na Olimpijskim igrama osigurao i plasman u četvrtfinale

Velika pobjeda Strahinje Bunčića na debiju na Olimpijskim igrama.

Sjajni srpski džudista Strahinja Bunčić pobijedio je Jašara Nadžafova iz Azerbejdžana u prvoj rundi discipline do 66 kilograma na Olimpijskim igrama u Parizu, i to kako. Na svom debiju na Olimpijskim igrama uspio je da slavi "vasarijem" i to na 30 sekundi do kraja, nakon vrlo napete borbe.