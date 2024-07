Damir Mikec je ispao sa Olimpijskih igara, ali pitanje je kako bi to izgledalo da nije mijenjan sistem takmičenja.

Izvor: RTS/Printscreeen

Damir Mikec je dominirao u kvalifikacijama, niko mu nije bio ravan, ali dan kasnije je pucao u finalu i nakon što je sjajno krenuo i upucao 10,7 zaređale su se devetke, pa čak i osmica. Uspio je da preživi prvu eliminaciju, ali drugu ne i bio je sedmi! U kvalifikacijama u subotu Damir Mikec je dominirao, padale su desetke kao od šale, a sada mu očigledno novi sistem takmičenja nije odgovarao. Prvi put su bile razdvojene kvalifikacije i finale.

Ko se sjeća Olimpijskih igara u Tokiju zna da je Damir Mikec u finale tada ušao posljednjim hicem kada je prestigao Gulfama Džozefa iz Pakistana, a onda je nekoliko sati kasnije uzeo srebro iza Džavada Forogija iz Irana. Sada su kvalifikacije i finale bili razdvojeni i potpuno je to promenilo dinamiku takmičenja. Pred same Olimpijske igre na konferenciji za medije naših strijelaca Jelena Arunović, sestra Zorane Arunović koja joj je trener je istakla da to mnogo mijenja samo takmičenje

"Za nas jedna izazovna situacija Iskrena da budem to nije nešto na šta smo računali, ali imali smo iskustvo iz Rija sa kvalifikacionog turnira za Olimpijske igre i to znam da mi je Stevan Pletikosić rekao da je potpuno druga priča. Međutim u Bakuu smo vidjeli da to nije isto i ako sam srećna zbog nekog poraza je taj poraz u Bakuu gdje je odmah Zorana ispala i onda smo izvukli pouke. Sada smo to dobro uradili, iskoristili smo tuđe iskustvo, sopstveno iskustvo i čekamo spremni taj dan finala. Mnogo smo se trudili da to izgleda spontano, ali to je sve osim spontantog", istakla je Jelena Arunović.

Vidi opis Mikec ostao bez medalje, promjena pravila mu došla glave Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ZURAB KURTSIKIDZE/EPA Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: ZURAB KURTSIKIDZE/EPA Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: ZURAB KURTSIKIDZE/EPA Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: ZURAB KURTSIKIDZE/EPA Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MICHAEL REYNOLDS/EPA Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MICHAEL REYNOLDS/EPA Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MICHAEL REYNOLDS/EPA Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MICHAEL REYNOLDS/EPA Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: JEON HEON-KYUN/EPA Br. slika: 9 9 / 9 AD

Pred samo finale, tj. poslije kvalifikacija koje je odlično odradio i bio je ubjedljivo prvi Damir Mikec je izjavio: "Veoma sam zadovoljan kako su kvalifikacije prošle, sutradan je novi dan i moje treće finale Olimpijskih igara. Napraviću analizu i taktiku sa bratom i da iskoristimo sve što je valjalo, a da ono što nije valjalo popravimo i da sve bude kako želimo."

Ipak, očigledno da našim strijelcima za sada nije prijao ovakav sistem takmičenja. Sada čekamo da vidimo Lazara Kovačevića u 11:15 u kvalifikacijama u disciplini 10 metara vazdušna puška, a zatim u ponedjeljak od 9:15 kvalifikacije imaju Zorana Arunović i Damir Mikec u miksu, dok Lazar Kovačević u trostavu ima kvalifiikacije 31. jula oko 9 ujutru.