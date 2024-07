"Da li mi je žao Novaka? Sam je kriv!" Đoković sve može da oprosti Nadalu, ali jedno nikad neće!

Rafael Nadal i Novak Đoković nisu ni prijatelji niti neprijatelji, ali jedan detalj iz njihovog odnosa zauvijek će ostati zapisan.

Srpski teniser Novak Đoković danas na Olimpijskim igrama u Parizu igra protiv svog najvećeg rivala Rafaela Nadala, a taj meč je na programu oko 13.30. Koliko je njihovo rivalstvo veliko najbolje govori podatak da će ovo biti čak 60. međusobni duel (jednu više pobjedu za sada ima Đoković), a počelo je još prije 18 godina. Prvi meč odigrali su baš u Parizu, kada je Đoković morao da preda zbog povrede leđa, pa je već tada moglo da se osjeti da će nas godinama kasnije čekati još mnogo njihovih nezaboravnih mečeva. I već u izjavama poslije susreta moglo je da se osjeti da nas čeka nešto veliko...

"Igrao sam dobro, mislim da sam imao kontrolu, čak i sa problemima sa leđima mislim da smo igrali podjednako dobar tenis. Shvatio sam da ne moram da igram na naročito specijalan način da bih pobijedio Nadala. Mislim da sam mogao da dobijem. Nije nepobjediv. Stavio sam ga u tešku poziciju, nije imao kontrolu", rekao je tada Nole u fudbalskom dresu reprezentacije Francuske, na šta se Nadal na konferenciji za medije samo nasmijao: "Šta je rekao? O da...", počeo je da se smije Španac.

Na konferenciji za medije Nadal je "pecnuo" Đokovića i da zapravo nije bio povrijeđen i to je rezultiralo da njihov odnos od starta ne bude prijateljski, ali se vremenom popravljao. Posebno kada je Nadal "oprostio" Đokoviću za imitacije, pa su se čak zbližili i tokom epskih mečeva koje su igrali, bili su puni poštovanja jedan za drugoga. Ali, Nadal je ipak učinio nešto neoprostivo.

Kada je Novak Đoković prolazio kroz sramotan tretman u Australiji 2022. godine, kada su ga držali prvo u hotelu za migrante i deportovali ga na silu, Rafael Nadal odbio je da mu pomogne. Ne da garantuje vlastima u Australiji, ne da ga izbavi na slobodu, nego je Nadal odbio i da kaže koju pozitivnu riječ za Srbina.

Da li zbog ličnih uverenja, odnosa prema Đokoviću ili prosto zbog želje da osvoji Australijan open kada njega nema - samo je dolio ulje na vatru.

"Ne znam... Naravno da to što se dešava nije dobro ni za koga. Ali, ne mogu da imam jasnu sliku o tome jer nemam sve detalje, najiskrenije kažem. Čini se kao teška situacija, ali na kraju dana sve što mogu da kažem da svi prolazimo kroz veoma izazovna vremena, mnoge porodice su propatile posljednje dvije godine tokom pandemije. Naravno da ljudi koji žive u Australiji postaju frustrirani sa ovim slučajem jer su prošli kroz 'lokdaun' i mnogi nisu uspjeli ni da se vrate kući. Iz moje perspektive, sve što mogu da kažem je da vjerujem medicini i onima koji kažu da se vakcinišemo. To je moja perspektiva. Prošao sam kroz situaciju sa korona virusom, vakcinisao se, ako to uradiš - ti nemaš problem da igraš ovdje", rekao je tada Rafael Nadal na burnoj konferenciji za medije.

"Jedina stvar koja je ovdje jasna je da ako si vakcinisan, možeš da igraš na Australijan openu i svuda drugdje. Svijet je mnogo propato da se ne bismo pridržavali pravila", dodao je Nadal koji je bio u velikoj grupi igrača koji tada na Australijan openu nisu stali uz Đokovića.

Donekle, može da se razumije Nadalov stav, međutim na dodatno pitanje da li sažaljeva Đokovića zbog situacije u kojoj se nalazi - a podsjetimo da je bukvalno priveden na aerodromu i držan u hotelu za migrante - "Bik sa Majorke" je rekao da nema mišljenje na tu temu. Ali ga je ipak dao...

"Da je htio, mogao je da igra u Australiji bez problema. Prošao je kroz još jednu... Uh, napravio je sam odluku i svi snosimo posljedice za svoje odluke, što na kraju nosi nekad konsekvence. Naravno, ne sviđa mi se ta situacija koja se dešava. Na neki način mi ga je žao, ali istovremeno, znao je uslove za dolazak prije nekoliko mjeseci i sam je tako odlučio", zaključak je bio koji je donio Rafael Nadal, kasnije šampion Australijan opena.

Prošlo je dvije godine od ovih riječi, a iako ih Đoković nije javno uzeo za zlo Špancu, nema sumnje da će ga i one motivisati da dođe do pobjede na Olimpijskim igrama u Parizu.