Novak Đoković saznao rivala u trećem kolu Olimpijskih igara! Njega sigurno nije očekivao!

Novak Đoković igraće protiv Dominika Kepfera u trećem kolu Olimpijskih igara.

Izvor: Kurir/Dado Đilas

Novak Đoković saznao je ime rivala u trećem kolu Olimpijskih igara. Malo ko je očekivao da će se dogoditi iznenađenje i da će mu naredni protivnik biti Dominik Kepfer. Nijemac je napravio iznenađenje i savladao je supertalentovanog Italijana Matea Arnaldija - 3:6, 6:2, 6:1.

Nole je do sada odigrao samo jedan meč protiv Nijemca. Bilo je to u četvrtfinalu Mastersa u Rimu, baš na šljaci. Namučio se u tom duelu iz 2020. godine, pošto je izgubio drugi set - 6:3, 4:6, 6:3. Njihov meč na programu je u srijedu, još uvijek se ne zna termin meča.Očekivali su mnogi da će mu Italijan biti naredni rival i tako je delovalo kada je osvojio prvi set, ali je onda u naredna dva osvojio ukupno tri gema.

Đoković je do trećeg kola stigao poslije pobjede protiv Rafaela Nadala (6:1, 6:4). Po načinu igre i pristupu koji je imao u tom meču rezultat je na kraju mogao da bude i ubjedljiviji, da se nije opustio pri rezultatu 4:0 u drugom setu. Ukoliko sa istim nivoom igre uđe i u duel sa Nijemcem onda ne bi smjelo da bude problema.

Ukoliko i on i Stefanos Cicipas opravdaju ulogu favorita imaće okršaj u četvrtfinalu. "Nadam se da ću doći do finala, jer to onda znači da je srebro zagarantovano. Ipak, nije sada primjereno pričati o tome, da ne bi bilo nepoštovanja prema rivalima. Ima tu mnogo dobrih igrača u mom dijelu žrijeba, Cicipas, Zverev...", oprezan je Đoković.

