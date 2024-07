Bosanskohercegovačka džudistkinja Aleksandra Samardžić trijumfovala je na otvaranju Olimpijskih igara.

Samardžić je u kategoriji do 70 kg u prvom kolu iponom pobijedila Dankinju Laerke Olsen. Bosanskohercegovačka džudistkinja bila je mnogo aktivnija od početka, uz to je Dankinja imala i dvije opomene (dva šidoa), a u "zlatnom bodu" je već u prvoj minuti iponom došla do pobjede.