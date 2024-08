Ratuju Veslački savez i Olimpijski komitet Srbije: Skandal poslije neuspjeha u Parizu!

Počeo je rat saopštenjima između Veslačkog saveza Srbije i Olimpijskog komiteta Srbije, zbog neuspjeha na takmičenju.

Izvor: ALI HAIDER/EPA

Olimpijske igre u Parizu još nisu završene, a u srpskom sportu počeli su sukobi zbog neuspjeha ostvarenih na takmičenju u glavnom gradu Francuske. Veslači koji su predstavljali Srbiju nisu uspjeli da osvoje medalju, zbog čega se oglasio Veslački savez Srbije i optužio - selektora Nikolu Stojića!

Po tvrdnjama iz VSS, Nikolu Stojića je na mjesto selektora srpskog tima postavio Olimpijski komitet, iako se u savezu smatralo da on nije pravo rješenje. Uz saopštenje, Veslački savez Srbije prikazao je i hronologiju događaja u srpskom veslanju, a koja je postepeno dovodila do neuspjeha u Parizu.

Saopštenje Veslačkog saveza Srbije u kojem su kao krivci označeni Olimpijski komitet Srbije i selektor Nikola Stojić prenosimo u cijelosti, bez izmjena:

Nezadovoljavajući rezultat veslačkih posada iz Srbije na ovogodišnjim Olimpijskim igrama u Parizu rezultat je neiskustva i nestručnog rada Nikole Stojića, trenera Veslačkog kluba „Partizan“ koji je na insistiranje i zagovaranje od strane zvaničnika Olimpijskog komiteta Srbije, trenirao i vodio srpske reprezentativne olimpijske veslačke posade.

Veslački savez Srbije pune četiri godine ukazuje na činjenicu da Nikola Stojić nema dovoljno trenerskog iskustva da bi se profesionalno bavio reprezentativnim programom jer nikada prije nije trenirao veslačke reprezentativne posade, kao i da nema u dovoljnoj mjeri stručnog znanja da bi samostalno osmišljavao program rada i kreirao plan priprema i treninga reprezentacije.

Veslački savez Srbije je i prije ukazivao na nezadovoljavjuće rezultate na velikim međunarodnim regatama veslačkih reprezentativnih posada koje trenira Nikola Stojić i ujedno upozoravao Olimpijski komitet Srbije da ukoliko nastavi da insistira da Nikola Stojić i dalje bude trener najboljim srpskim veslačkim posadama da to može da dovede i do nezadovoljavajućih rezultata na Olimpijskim igrama.

Međutim, Olimpijski komitet Srbije nije mario za apele iz Veslačkog saveza Srbije niti je uvažavao mišljenja uspješnih sportskih stručnjaka na ovom polju već je nastavio da nameće za trenera Nikolu Stojića, a rezultat toga je sada i te kako vidljiv - najbolji veslači iz Srbije nisu uspjeli da stignu do finala na ovogodišnjim Olimpijskim igrama u Parizu, a prethodno ni do finala na Svjetskom prvenstvu u veslanju prošle godine u Beogradu.

Veslački savez Srbije smatra da su za ovakav nezadovoljavajući plasman srpskih veslača na Olimpijskim igrama u Parizu, koji je svkako rezultat nedovoljne stručnosti i neiskustva trenera, podjednako odgovorni trener Nikola Stojić i Olimpijski komitet Srbije koji je insistirao na njegovom angažovanju.

Izvor: MAXIM SHIPENKOV/EPA

Veslački savez Srbije je na početku godine naboljim veslačima Srbije (seniorima A) ponudio jednog od najiskusnijih trenera u Evropi i među najboljima u svijetu, Đovanija Postiljionea. Međutim, članovi seniorske A veslačke reprezentacije Srbije koji su članovi Veslačkog kluba „Partizan“ odbili su prijedlog Veslačkog saveza Srbije i zatražili da ih i dalje trenira Nikola Stojić, trener VK "Partizan". Smatramo da su ti sportisti to uradili pod pritiskom od strane matičnog kluba i pojedinaca iz Olimpijskog komiteta Srbije, prije svega generalnog sekretara Đorđa Višackog koji je takođe član Veslačkog kluba „Partizan“.

Pojedini zvaničnici Olimpijskog komiteta Srbije degradiraju Veslački saveza Srbije i nipodaštavaju vrhunske sportske stručnjake ovog saveza od avgusta 2020. godine, kada je izabrano novo rukovodstvo Saveza koje od početka mandata zagovara isključivo profesionalni rad i stručna rješenja, jednake uslove u reprezentaciji za sve perspektivne sportiste bez obzira kojem klubu pripadaju, ravnopravnu zastupljenost svih klubova u Savezu i donošenje odluka većinom glasova članica Saveza, kao i stvaranje uslova za najbolji mogući nastup veslača i veslačica na domaćim i međunarodnim takmičenjima, što nije bio slučaj sa prethodnim rukovodstvom Veslačkog saveza Srbije u čijim redovima su bili i pojedini zvaničnici Olimpijskog komiteta Srbije koji su imali veliki uticaj na cjelokupno prethodno rukovodstvo Veslačkog saveza Srbije zarad ostvarivanja interesa jednog ili dva veslačka kluba i pojedinaca.

Od promjene rukovodstva u Veslačkom savezu Srbije, ti zvaničnici Olimpijskog komiteta Srbije ne žele da prihvate saradnju na ravnopravnim osnovama i dvosmjernu komunikaciju sa aktuelnim zvaničnicima Veslačkog saveza Srbije. Suprotno tome, pune četiri godine ne uvažavaju stavove sportskih stručnjaka i mišljenja stručnjaka u sportu angažovanih u Veslačkom savezu Srbije i sve vrijeme srpskom veslačkom sportu nameću sopstvene stavove i rješenja, među kojima jedno od njih i da trener najboljim seniorima A, članovima veslačke reprezentacije Srbije, mora da bude Nikola Stojić, trener Veslačkog kluba „Partizan“. Nažalost, to se pokazalo kao loše rješenje, a rezultat toga je neuspjeh srpskih veslača da dođu do finala na Olimpijskim igrama u Parizu.

Među najvećim zagovornicima za angažovanje Nikole Stojića kao trenera, posebno su se isticali Žarko Zečević, prvi potpredsjednik OKS-a i Đorđe Višacki, generalni sekretar OKS-a koji je ujedno nekadašnji Stojićev partner u čamcu tokom aktivne veslačke karijere.

Veslački savez Srbije, zastupajući interes cjelokupnog srpskog veslanja, prethodne četiri godine je uvijek jasno i potpuno argumentovano iznosio činjenice i ukazivao zbog čega je bitno da se poštuju sportski veslački stručnjaci koji iza sebe imaju višedecenijsko iskustvo u vođenju reprezentativnih posada i uspješnu međunarodnu trenersku karijeru, a da njihovi pomoćnici budu treneri početnici koji žele da ostvare takođe uspješnu trenersku karijeru, kao i zbog čega nije dobro da se od strane visokih zvaničnika sportskih institucija u Srbiji, u konkretnom slučaju Olimpijskog komiteta Srbije, nameću rješenja koje bi konkretno zadovoljila isključivo interes jednog ili dva kluba ili pojedinaca, u ovom slučaju Veslačkog kluba „Partizan“ koji ima pristalice u Olimpijskom komitetu Srbije. I umjesto da zvaničnici u Olimpijskom komitetu Srbije poslušaju savjete kvalitetnih sportskih stručnjaka sa dokazanom uspješnom trenerskom karijerom u veslanju, iste su javno nipodaštavali samo zato što podržavaju rad novog rukovodstva Veslačkog saveza Srbije.

Kulminacija javnog degradiranja Veslačkog saveza Srbije od strane Olimpijskog komiteta Srbije dogodila se u maju ove godine kada su na iznenadno, brzo i vanredno zakazanoj sednici Izvršnog odbora OKS-a, na potpuno netransparentan način i pod sumnjivim okolnostima, a usljed jednostrane priče dvojice zvaničnika OKS-a, članovi IO ove sportske organizacije donijeli odluku da se Veslački savez Srbije suspenduje zbog navodne povrede Etičkog kodeksa Međunarodnog olimpijskog komiteta. Iako ta odluka ni tada, kao ni danas, nije potkrepljena činjenicama koje bi ukazivale kada, na koji način i koje konkretne odredbe Etičkog kodeksa MOK-a je VSS povrijedio, sankcije prema Veslačkom savezu Srbije su ipak istog momenta potpuno nepravedno stupile na snagu.

Kao posljedica toga, odnosno usljed suspenzije u Olimpijskom komitetu Srbije, Svjetska veslačka federacija je primjenjujući svoja pravila suspendovala Veslački savez Srbije iz svojih redova, a potom je usljed te odluke i Ministarstvo sporta Republike Srbije donijelo rješenje kojim se zbog navedenih suspenzija oduzimu ingerencije Veslačkom savezu Srbije nad veslačkom reprezentacijom i iste se dodjeljuju Olimpijskom komitetu Srbije, dok se ingerecije nad organizacijom veslačkog sporta u Srbiji dodjeljuju Sportskom savezu Srbije.

Izvor: Eurosport/Printscreen

Podsjećamo, sve je počelo samo zato što se Veslački savez Srbije usprotivio ideji da najveći uticaj na srpski veslački sport i formiranje veslačke reprezentacije Srbije ima isključivo nekolicina pojedinaca, odnosno jedan klub, Veslački klub „Partizan“, kao i da okosnicu srpske seniorske veslačke reprezentacije čine sportisti i trener ovog kluba koji imaju veliku podršku Đorđa Višackog, generalnog sekretara Olimpijskog komiteta Srbije i člana VK "Partizan".

Nažalost, veslači Srbije nisu ostvarili svoj san na Olimpijskim igrama u Parizu ove godine. Nadležni u Veslačkom savezu Srbije su na vrijeme ukazivali da to može da se dogodi ukoliko se bude sproveo plan Nikole Stojića i Đorđa Višackog, a to su javno iznosili u saopštenjima koja su između ostalog objavljena i na internet stranici VSS-a 9. i 28. maja 2024. godine (https://www.serbian-rowing.org.rs/vesti.php). Srpska veslačka reprezentacija nije stigla do finala Olimpijskih igara u Parizu jer se prije svega nisu poštovala neka pravila kod određivanja takmičarskih posada, nije se dovoljno stručno planirao rad i nisu se profesionalno realizovali treninzi i pripreme. Upravo je na to ukazivao Veslački savez Srbije. Međutim, umjesto uvažavanja stručnog mišljenja i realnog sagledavanja situacije, Olimpijski komitet Srbije se odlučio da „preventivno“ kazni Veslački savez Srbije, što je posljedično proizvelo istu situaciju i od strane Svjetske veslačke federacije i Ministarstva sporta Republike Srbije.

Sada je više nego jasno da je Veslački savez Srbije sve vrijeme bio u pravu, kao i da je Olimpijski komitet Srbije podržavao prijedloge koji su bili isključivo u interesu Veslačkog kluba „Partizan“. Takvim ponašanjem OKS-a stvoren je jaz u srpskom veslačkom sportu, formirane su dvije veslačke reprezentacije od čega su olimpijske posade formirane isključivo od članova Veslačkog kluba "Partizan" koje vodi trener ovog kluba, bez obzira što nema dovoljno stručnog znanja i iskustva za taj posao.

Izvor: MN PRESS

Veslački savez Srbije čestita srpskim veslačkim posadama na istrajnosti da stignu do Pariza jer je kod ovakvih takmičenja važno i učestvovati. Vjerujemo da će analize u periodu pred nama svakako pokazati da je ubuduće bolje slušati sportske stručnjake sa višegodišnjom svjetski uspješnom trenerskom karijerom, a da želje trenera početnika mogu da budu realizovane isključivo uz saglasnost uspješnih i iskusnijih trenera.

Veslački savez Srbije će se zvanično obratiti Ministarstvu sporta Republike Srbije sa zahtjevom da se uradi stručna analiza situacije u srpskom veslačkom sportu, kao i da se u što kraćem vremenu Veslačkom savezu Srbije vrate ingerencije koje mu po prirodi stvari pripadaju, a sve u cilju da se kvalitetno i stručno započine novi četvorogodišnji olimpijski ciklus koji bi doveo do osvajanja evropskih, svjetskih i olimpijskih odličja u godinama pred nama", navodi se u saopštenju.

HRONOLOGIJA DEŠAVANJA:

SEPTEMBAR 2023. godine

Na Svjetskom prvenstvu u veslanju u Beogradu Jovana Arsić u disciplini skif je zauzela 9. mjesto i tada obezbijedila olimpijsku normu za Srbiju. Na istom takmičenju i u istoj disciplini ali u muškoj kategoriji, Nikolaj Pimenov je zuzeo 12. mjesto što nije bilo dovoljno za osvajanje olimpijske norme. Posada „dvojca“ Martin Mačkovič i Miloš Vasić takođe nisu uspjeli da se kvalifikuju za Olimpijske igre, a zabrinjavajuće je to što su uspjeli da dosegnu tek 18. mjesta, iako su važili za favorite. Između ostalog, i to je ukazivalo da trener Nikola Stojić ne radi kako treba.

NOVEMBAR – DECEMBAR 2023. godine

Veslački savez Srbije ponudio je najboljim reprezentativcima seniorima A (Jovani Arsić, Milošu Vasiću, Martinu Mačkoviću, Nikolaju Pimenovu, Aleksandru Beđiku, Viktoru Pivaču i Dušanu Slavniću) da ih priprema, trenira i do Olimpijskih igara vodi jedan od najboljih svetskih veslačkih trenera, Đovani Postiljione. Veslački savez Srbije je sa tim prijedlogom izašao i pred Olimpijski komitet Srbije. Međutim, Olimpijski komitet Srbije je odbio predlog Veslačkog saveza Srbije uz obrazloženje da „OKS ima različite poglede“ u odnosu na VSS kada je u pitanju angažovanje navedenog inostranog sportskog stručnjaka. Nakon toga su i reprezentativci, članovi VK „Partizan“ (Arsićeva, Vasić, Mačković i Pimenov), takođe odbili ponudu Veslačkog saveza Srbije uz zahtev da im trener i dalje bude Nikola Stojić, trener VK „Partizan“. Iako je Veslački savez Srbije smatrao da takva odluka veslača nije dobra i da je nejverovatnije doneta pod pritiskom matičnog kluba i uticajem koji u njemu ima Đorđe Višacki, generalni sekretar Olimpijskog komiteta Srbije, ipak je ispunio želju sportistima i u narednom periodu u skladu sa mogućnostima obezbedio sve što su veslači i njihov trener zahtevali od Veslačkog saveza Srbije u cilju nesmetane realizacije treninga i priprema u narednom periodu.

APRIL 2024. godine

Na izbornoj regati za učešće na Evropskom prvenstvu, kvalifikacionim olimpijskim regatama i Olimpijskim igrama, koja je održana u Zagrebu, posada „dvojca“ u sastavu Martin Mačković i Miloš Vasić (obojica iz Partizana) izgubila je od posade koju su činili Dušan Slavnić i Viktor Pivač (obojica iz Crvene Zvezde).

Na Evropskoj olimpijskoj kvalifikacionoj regati (EOPQR) u Segedinu, Nikolaj Pimenov je uspeo u „skifu“ da osvoji još jednu olimpijsku normu u veslanju za Srbiju.

Izvor: MN PRESS

Imajući u vidu da su Jovana Arsić i Nikolaj Pimenov obezbedili učešće na Olimpijskim igrama u disciplini „skif“, selektor veslačke reprezentacije, Aleksandar Ivković, direktno se obratio Martinu Mačkoviću i pozvao ga da se posle neuspeha u Zagrebu ponovo pridruži veslačkoj reprezentaciji Srbije i da sa „slobodnim“ veslačem Aleksandrom Beđikom, inače jednim od najboljih skifista Srbije, sedne u „dubl skul“. Ivković je smatrao da bi tako sastavljena posada imala odličnu šansu da na finalnoj kvalifikacionoj regati u Lucernu osvoji normu za učešće na Olimpijskim igrama čime bi Srbija imala i treću sigurnu veslačku posadu u Parizu koja bi mogla da se bori za finale. Međutim, Martin Mačković je odbio poziv selektora Ivkovića i zatražio da sva dalja komunikacija ide preko njegovog klupskog trenera Nikole Stojića i Veslačkog kluba „Partizan“ uz obrazloženje da „veruje u njihovu sposobnost da oni koordiniraju njegovo dalje angažovanje na najefikasniji način“.

MAJ 2024. godine

Veslački savez Srbije sačekao je poslednji dan za prijavu posada za učešće na Finalnoj olimpijskoj kavlifikacionoj regati u Lucernu kako bi dao priliku Martinu Mačkoviću da razmisli i da se odazove pozivu selektora te da se formira posada „dubl skul“ koju bi činili Aleksandar Beđik i on. Kako se do poslednjeg dana za prijavu posada za navedeno takmičenje (6.5.2024) Martin Mačković nije odazvao pozivu selektora, Veslački savez Srbije je odlučio da preliminarno prijavi posadu „dubl skul“ u sastavu Aleksandar Beđik i Matija Rajković i tako sačuva mesto na takmičenju u slučaju da Martin Mačković u poslednjem trenutku prihvati poziv selektora.

Po prijavi posade, Veslačkom savezu Srbije su se obratili organizatori takmičenja sa molbom da se u što kraćem vremenu donese odluka koja posada „dubl skula“ će veslati na Finalnoj olimpijskoj kvalifikacionoj regati imajući u vidu da je dan pre (5.5.2024) Đorđe Višacki, kao generalni sekretar Olimpijskog komiteta Srbije, prijavio posadu „dubl skul“ u sastavu Martin Mačković i Nikolaj Pimenov (koji je prethodno osvojio normu za učešće na Olimpijskim igrama u disciplini „skif“). Jasno je da je Đorđe Višacki to uradio mimo zvaničnog protokola i ingerencija i bez bilo kakvih prethodnih konsultacija ili dogovora sa Veslačkim savezom Srbije. U takvoj situaciji Svetska veslačka federacija zatražila je od Veslačkog saveza Srbije da se izjasni koja posada će učestvovati na Finalnoj olimpijskoj kvalifikacionoj regati u Lucernu i ujedno upozorila da ubuduće neće tolerisati ovakve i slične haotične situacije.

Selektor veslačke reprezentacije Srbije, Aleksandar Ivković je saopštio da nije saglasan sa predlogom Nikole Stojića, trenera Veslačkog kluba „Partizan“ i Đorđa Višackog, generalnog sekretara Olimpijskog komiteta Srbije, kao i da ne podržava želju Martina Mačkovića da se za učešće na Finalnoj olimpijskoj kvalifikacionoj regati (FOPQR) prijavi posada "dubl skul" koju bi činili Nikolaj Pimenov i Martin Mačković. Ivković je tada istakao da je Nikolaj Pimenov jedan od najboljih skifista koji vesla za našu zemlju, što je i dokazao na evropskoj olimpijskoj kvalifikacionoj regati u Segedinu, te da mu ne treba nametati dodatna opterećenja, na svega 10 sedmica pred Olimpijske igre, već da ga treba pustiti da se na miru priprema za iste kako bi ostvario odličan rezultat i pokušao da osvoji medalju za Srbiju u disciplini „skif“. Ivković je tada objasnio i da bi, ukoliko bi se Nikolaju Pimenovu podigla forma za učeše na regati u Lucernu u disciplini „dubl skul“, bilo teško u kratkom roku njegovu formu ponovo (treći put) podići na zadovoljavajući visok nivo za takmičenje na Olimpijskim igrama te da postoji opravdana bojazan da bi Nikolaj Pomenov mogao u nekom trenutku da popusti kada je u pitanju forma, a da niko ne bi voleo da se to desi baš na Olimpijskim igrama.

Veslački savez Srbije je tada izneo i činjenicu da bi u slučaju da se formira posada "dubl skul" u sastavu Nikolaj Pimenov i Martin Mačković, ukoliko bi ta posada osvojila normu za učešće na Olimpijskim igrama u toj disciplini, Nikolaj Pimenov morao da vesla u obe discipline na OI i tada bi bio u lošijoj poziciji u odnosu na ostale sportiste koji veslaju po jednu disciplinu zbog manjeg vremena za oporavak pa se to praktično i ne radi ili bi morao da odustane od jedne discipline čime bi Srbija bila uskraćena za jednu osvojenu normu, tačnije imala bi ekipu manje na Olimpijskim igrama u Parizu u odnosu na broj osvojenih normi.

Zbog svega navedenog, Veslački savez Srbije je ostao pri odluci da posadu „dubl skul“ mogu da čine Martin Mačković i Aleksandar Beđik, te je potvrdio prijavu posade Beđik – Rajković i dalje čekajući da Mačković prihvati poziv selektora i u tom slučaju zameni Rajkovića u čamcu. Kako u roku koji je bio moguć za promenu članova posade, Mačković nije prihvatio poziv selektora, Veslački savez Srbije je regularno, u propisanom roku i skladu sa pravilima Svetske veslačke federacije otkazao nastup posade Beđik – Rajković.

Međutim, tada opet bez konsultacija i bez saglasnosti Veslačkog saveza Srbije, Đorđe Višacki i Olimpijski komitet Srbije vrše pritisak na predsednika Svetske veslačke federacije da mimo roka za prijavu i mimo uobičajnih pravila prihvati učešće posade „dubl skul“ u sastavu Martin Mačković i Nikolaj Pimenov. Pod tim pritiscima Svetska veslačka federacija mimo uobičajnog protokola i pravila uz obrazloženje da se radi o „izuzetnom slučaju“, prijavljuje srpsku posadu "dubl skul" u sastavu Mačković – Pimenov premda je rok za prijavu posada za ovo takmičenje odavno istekao. Takvom odlukom Svetska veslačka federacija stavlja u neravnopravan položaj ostale učesnike u toj trci zbog čega nakon toga Australijska veslačka federacija podnosi tužbu Sudu za sportsku arbitražu u Lozani protiv Svetske veslačke federacije, odnosno autralijski veslači članovi posade „dubl skul“ podnose tužbu protiv veslača iz Srbije Martina Mačkovića i Nikolaja Pimenova.

Usled haosa koji je nastao, Svetska veslačka federacija je 21.5.2024. godine zatražila od srpskih donosioca odluka u oblasti sporta da se dogovore i izjasne ko vodi srpski veslački sport, odnosno čije prijave posada i odluke će se smatrati važećim kada je u pitanju srpsko veslanje, kao bi se proces prijava i učešća na takmičenjima i Olimpijskim igrama doveo do kraja bez problema. Svetska veslačka federacija je Ministarstvu sporta, Olimpijskom komitetu Srbije i Veslačkom savezu Srbije dala rok da se do 28.6.2024. godine izjasne po tom pitanju, odnosno saopšte zajedničku odluku. U suprotnom, zapretila je suspenzijom Veslačkog saveza Srbije.

Izvor: MN PRESS

Olimpijski komitet Srbije, odnosno Đorđe Višacki je potom brže-bolje iskoristio tu situaciju i da bi skrenuo pažnju sa haosa koji je napravio, bez prethodnog razgovora sa Ministarstvom sporta i Veslačkim savezom Srbije, iznenada i bez najave i konsultacija, zakazao je vanrednu sednicu Izvršnog odbora OKS na kojoj je pod „sumnjivim oklonostima“, uz jednostranu priču i bez davanja prava drugoj strani da se izjasni o optužbama, u konkretnom slučaja Veslačkom savezu Srbije, 27.5.2024. godine doneta odluka da se VSS suspenduje iz članstva u OKS-u navodno zbog povreda Etičkog kodeksa Međunarodnog olimpijskog komiteta.

Usled takve odluke Olimpijskog komiteta Srbije, ne čekajući navedeni rok (28.6.2024) za zajedničko izjašnjenje Ministarstva sporta, Olimpijskog komiteta Srbije i Veslačkog saveza Srbije, Svetska veslačka federacija je 28.5.2024. uvela suspenziju Veslačkom savezu Srbije pravdajući svoju odluku kao posledicom usled donete odluke o suspenziji od strane Olimpijskog komiteta Srbije.

Sve je to na kraju rezultiralo da je Ministarstvo sporta Republike Srbije, 5.6.2024. godine, donelo odluku da se nadležnost Veslačkog saveza Srbije kada je u pitanju veslačka reprezentacija prenese na Olimpijski komitet Srbije, a kada su u pitanju domaća takmičenja na Sportski savez Srbije.

Ovakvim odlukama je Veslački savez Srbije nepravedno kažnjen i to bez realnog osnova - samo zato što se zalagao za najbolja stručna rešenja, profesionalni rad, ravnopravne uslove za sve sportiste i klubove, zastupljenost većine, stvaranje uslova za najbolji mogući nastup sportista i osvajanje medalja na međunarodnim takmičenjima i Olimpijskim igrama. Kažnjen je jer je na vreme ukazivao da srpski veslači neće postići zadovoljavajući rezultat na Olimpijskim igrama ukoliko se ne budu slušali sportski stručnjaci, tačnije veslački treneri sa velikim uspehom i dugogodišnjim iskustvom na ovom polju.

Srpski veslači nisu postigli očekivani uspeh na Olimpijskim igrama i opravdano je da se sada postave sledeća pitanja:

Da li će neko da odgovara zbog nezadovoljavajućeg rezultata veslača iz Srbije na OI u Parizu?

Da li će neko da se izvini Veslačkom savezu Srbije zbog nepravednog izopštavanja i kažnjavanja

Da li će se i kada Veslačkom savezu Srbije vratiti ingerencije i mesto koje mu pripada u srpskom sportu i Olimpijskom komitetu Srbije (posledično tome je za očekivati da će tada i Svetska veslačka federacija da ukine suspenzije VSS-u)?

DODATNE ČINJENICE:

Ovo je treća godina da veslači koje trenira Nikola Stojić, izabrani trener Olimpijskog komiteta Srbije, staju pre ulaska u cilj:

2022. godine na Svetskom prvenstvu u Račicama u Češkoj propuštena je prilika za osvajanje medalje jer je posada „dvojca“ koju su činili Martin Mačković i Miloš Vasić prestala da vesla na 150 metara pred cilj.

2023. godine na Svetskom prvenstvu u Beogradu u Srbiji, Nikolaj Pimenov je u disciplini „skif“ prestao da vesla na 250 metara pred cilj, čime je ispustio priliku da osvoji kvotu za učešće na Olimpijskim igrama (koju je potom osvojio 2024. godine na Evropskoj kvalifikacionoj regati u Segedinu u Mađarskoj).

2024. godine na Olimpijskim igrama u Parizu u Francuskoj, skifistkinja Jovana Arsić je stala pre nego što je uveslala u cilj. Tada ju je pretekla veslačica iz Španije. Jovana Arsić je tako ispustila priliku da se kvalifikuje u prvih 12 posada.

2024. godine na Olimpijskim igrama u Parizu u Francuskoj posada „dubl skul“ koju čine Martin Mačković i Nikolaj Pimenov su prestali da veslaju na svega 30 metara do cilja. Tako su plasman u finale predali Rumunima.

U svim ovim situacijama trener je bio Nikola Stojić.

Veslački savez Srbije se u protekle četiri godine dva puta obraćao Olimpijskom komitete Srbije sa inicijativom da se za naše najbolje seniore A i olimpijce angažuje jedan od najboljih trenera na svetu, Đovani Postiljione. Olimpijski komitet Srbije nije dao potrebnu podršku Veslačkom savezu Srbije za to, već je insistirao da se angažuje trener Veslačkog kluba „Partizan“, Nikola Stojić, iako nema potrebnog iskustva i stručnost na tom polju.

