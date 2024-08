Borac počeo pripreme, Smajlagić ostao i bez Klimaveca: Cilj je uvijek ići na vrh!

Crveno-plavi počeli pripreme za novu sezonu, a u njoj osim na Ukrajinca Vladislava neće moći da računa ni na Bjelorusa Andreja Klimaveca koji je takođe napustio ekipu.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Nakon prozivke i kratkog sastanka sa upravom kluba, rukometaši Borca u četvrtak su odradili i prvi trening čime su praktično počeli pripreme za novu sezonu.

"Imaćemo u rosteru 19-20 igrača sa 2-3 igrača iz podmlatka. Težimo da imamo određeni broj igrača da se mogu odraditi kvalitetne pripreme. Imaćemo ovdje par dana uvodnih priprema, nakon toga idemo na Vlašić gdje ćemo provesti dvije sedmice tako da ćemo doći do spoznaje u kakvom su stanju ovi novi igrači i iskoristićemo vrijeme da se ponovo svi uigraju, da osjete jedan drugog i da podignu kvalitet u svim segementima“, rekao je trener Borca Irfan Smajlagić.

Iako se govorilo da će Andrej Klimavec ostati, bjeloruski bek je, kao i Ukrajinac Vladislav Zalevsk, ipak napustio ekipu i Smajlagić neće više moći da računa na njih.

"Malo smo hendikepirani, žao mi je što su otišla ova dva igrača, splet okolnosti je takav bio. Dva su to igrača koji su dali lijep doprinos prošlogodišnjem uspjehu, ali takve su okolnosti. Godinu dana kada provedete sa jednim igračem i kada shvati šta želite od njega, a kada ode moramo da idemo sve ponovo ispočetka. Međutim, ostao je veliki dioprošlogodišnjih igrača, nadam se da će imati nadogradnju. Već u startu znaju šta im je raditi, šta se očekuje od njih, upoznati su sa tehničkim i taktičkim varijantama tako da će biti puno lakše raditi sa njima“, rekao je Smajlagić.

On je rekao da je cilj Borca uvijek vrh.

"Cilj je uvijek ići na vrh. Cilj je trenirati najbolje, igrati najbolje i to je podloga gdje možete očekivati nešto najbolje. Dakle stvoriti podlogu da budemo bolji, jači, brži, pametniji, iskusniji... sve one karakteristike koje traži sport, da to ugradimo u sebe i onda neće izostati rezultat", poručio je trener Borca.