Novak Đoković u suzama prekinuo intervju! "Ovo mi je najveći uspjeh u karijeri"

Pun emocija poslije nevjerovatnog uspjeha!

Izvor: RTS

Novak Đoković borio se sa emocijiama dok je davao intervju za Radio-televiziju Srbije poslije osvajanja Olimpijskih igara. Pobijedio je Karlosa Alkaraza u finalu, nasred terena "Filip Šatrije" zaplakao, a onda stao pred kameru i reportera Radio-televizije Srbije.

"Ne znam, ne znam šta da kažem, potpuno sam u šoku od emocija i svega. Poslije polufinala sam rekao da je medalja obezbijeđena i da mi je to bio cilj. Znam da su svi željeli da idem na zlato, želio sam to i ja i na to sam išao dana. Činjenica da sam ušao u finale i osigurao medalju, to mi je pomoglo da rasterećenije uđem u meč. Ubjedljiv poraz na Vimbldonu mi je pomogao u pripremi. Lošije nisam mogao da prođem od onoga u Londonu. Išao sam na sve ili ništa. U odlučujućim trenucima, raspaljivao forhende kao što on to radi, tako sam i ja završio forhend vinerom."

Odmah je proslavio trijumf otrčavši do porodice.

"Jao, ne znam. Otišao sam njih da zagrlim odmah, ima milijardu emocija koje se komešaju. Preponosan sam, presrećan, donio sam zlato za Srbiju, to mi je možda i najveći sportski uspjeh u životu".

Kada mu je voditelj rekao da je roditeljska ljubav najveća, a da je Novak dijete cijele nacije, Đoković je stavio lice u ruke i zaplakao, prekinuvši na taj način intervju.

Srbijo, budi ponosna na najboljeg sportistu na svijetu!

