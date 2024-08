Ni sami Španci ne mogu da vjeruju da je Novak Đoković toliko veliki sportista koji je prvenstveno želio da utješi svog mlađeg kolegu, a ne da ga "gazi" kako su to njemu radili Nadal i Federer.

Izvor: Twitter/teledeporte/printscreen

Srpski teniser Novak Đoković osvojio je zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu pošto je u finalu uspio da pobijedi mladog Karlosa Alkaraza, aktuelnog osvajča Rolan Garosa i Vimbldona. Došao je Alkaraz kao prvi favorit u Pariz, želio je da obraduje svoju naciju, međutim naišao je na boljeg od sebe. Gledali smo strašan meč koji je Nole dobio 7:6, 7:6, poslije kog su plakala obojica, jedan od sreće i drugi od tuge.

Ipak, Đoković je apsolutno imao razumevanja za svog mlađeg kolegu, baš kako Federer i Nadal nisu imali za njega, tako da je odmah počeo da ga tješi još na terenu. Slomio se Alkaraz i tokom televizijskog intervjua, smatrao da je izneverio zemlju, ali je Đoković stao i pred kamere španske televizije i poslao mu jaku poruku.

Vidi opis Zbog Novakovih riječi o Alkarazu cijela Španija na nogama: Nikada mu neće zaboraviti šta je uradio! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: X/@eurosport/Printscreen Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: X/@eurosport/Printscreen Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: X/@eurosport/Printscreen Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Oscar J Barroso/AFP7/Shutterstoc / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Oscar J Barroso/AFP7/Shutterstoc / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Oscar J Barroso/AFP7/Shutterstoc / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: X/@eurosport/Printscreen Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: X/@eurosport/Printscreen Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: X/@eurosport/Printscreen Br. slika: 9 9 / 9 AD

Kao i obično, Noletov gest je sve oduševio, posebno ako se uzme u obzir da je govorio na tečnom španskom jeziku, pokazavši još jednom poštovanje ovoj zemlji i njihovom najboljem teniseru.

La rivalidad queda en la pista y los grandes saben reconocerse entre ellos.



Novak Djokovic:



"Le dije a Carlos al final del partido que muchas gracias por dejarme ganar el oro"



"Él es joven. Puede ganar no uno, sino muchos oros para España"#ParisRTVE4A#Paris2024pic.twitter.com/V0HknYIIup — Teledeporte (@teledeporte)August 4, 2024



"Rekao sam Karlosu na kraju meča hvala ti što si me pustio da osvojim zlatnu medalju", nasmijao se Đoković i potom se naravno uozbiljio: "Ovo su možda moje posljednje Olimpijske igre u karijeri. Karlos Alkaraz je veoma mlad, sigurno je da će osvojiti, i to ne jedno nego više zlata za Španiju. Jako je mlada i divna osoba, stvarno dobar dečko. Imamo pozitivan odnos i mislim da je to dobra stvar za naš sport".

Poslije intervjua na španskom jeziku, Novak se obratio i na srpskom gdje se za kraj pomolio i zaplakao, dok je nakon toga otišao kod srpskih sportista u olimpijsko selo da zajedno proslave medalju uz šampanjac, kolo i srpske pjesme koje su se orile da čuje cijeli Pariz.