Osvojila bronzu za Hrvatsku, pa spomenula Oluju: "Ovo je treća medalja na Dan pobjede"

Nepotrebna izjava hrvatske atletičarke Sandre Elkasević po osvajanju medalje na Olimpijskim igrama.

Izvor: Dave Winter / Shutterstock Editorial / Profimedia

Hrvatska atletičarka Sandra Elkasević, djevojački Perković, osvojila je prethodne večeri na Olimpijskim igrama u Parizu još jednu medalju. Dvostruka olimpijska šampionka u bacanju diska stigla je do bronzane medalje i to tako što je bacila svoj najbolji hitac sezone od 67,51 metara, koliko je imala i drugoplasirana Feng Bin iz Kine, dok je zlato pripalo Amerikanki Valari Olman.

Sa tri olimpijske medalje oko vrata (ima zlata iz Londona i Rija), Sandra Elkasević je postala najtrofejnija hrvatska atletičarka i odmah poslije slavlja je stala pred TV kamere. Nažalost, u prvi plan je istakla zločinačku akciju "Oluja" na čiju je godišnjicu došla do zlatne medalje za Hrvatsku: "Ovo je treća medalja za Hrvatsku na Dan pobjede. Znajte Hrvati da sam dala sve od sebe, volim vas i boriću se. I rekla sam curama, pošto me nisu pustile da pobijedim ovaj put, moram dalje. Vidimo se u Los Anđelesu 2028. godine", poručila je Sandra Elkasević za HRT.

"Osjećaj je predivan, dva zlata i bronza, opet me stavlja da sam najbolja diskašica "u polju" iako je Valeri Olman danas postala olimpijska pobejdnica i to dvostruka, ja sam dvostruka i bronzana medalja. Nakon Tokija sam bila užasno tužna, mnogi bi odustali, bio je težak povratak. No, ja sam vjerovala", zaključila je ona.

Poput srpskog tenisera Novaka Đokovića, takođe ima ambicije da nastavi da se takmiči. "Tek" su joj 34 godine, što nije strašno za njenu disciplinu: "Otpisuju oni mene od 2016. godine. Ja u najboljim godinama, izgledam najbolje na terenu, pa jeste vi ljudi normalni?", poručila je Hrvatica koja se inače udala za svog trenera i uzela njegovo prezime, tako da je prvi put sa "Elkasević" došla do olimpijske medalje.

