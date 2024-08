Grk poludio, izbacio oca sa meča, pa ga javno isprozivao: Nije dovoljno pametan za neke stvari

Stefanos Cicias izbacio je oca sa tribina usred meča, a onda ga je žestoko isprozivao kroz svoje izjave...

Stefanos Cicipas izgubio je od Novaka Đokovića na Olimpijskim igrama i onda je otišao u Montreal (Kanada). Imao je velika očekivanja, htio je da se bori za titulu, umjesto toga ispao je već u drugom kolu. Bio je to njegov prvi meč, jer je u prvom kolu bio slobodan. Kei Nišikori ga je dobio - 6:4, 6:4. Ipak, to nije glavna tema poslije meča...

Grk je usred duela poludio na svog oca Apostolosa. Počeo je da se svađa sa njim i onda mu je naredio da napusti tribine. On je to uradio bez previše pompe, ali ni to nije pomoglo grčkom igraču. Nastavio je da griješi, Japanac je sve to znao da iskoristi i da upiše veliku pobjedu. Ni tu nije bio kraj.

Stefanos je potom dao izjavu u kojoj je javno i pred svima isprozivao svog oca koji mu je ujedno i trener. "Već neko vrijeme se žalim treneru da imam problem sa forhendom, ima jedno četiri-pet dana kako to traje. To je bio razlog naše rasprave, nisam na to navikao", počeo je Cicipas.

Nastavio je u istom dahu. "Za mene je meč na Masters turniru važan, potreban mi je i smatram da zaslužujem trenera koji me sluša i koji čuje ono što imam da kažem kao igrač. Moj otac nije bio veoma pametan u rješavanju takvih situacija, nije prvi put da je to uradio. Veoma me je razočarao."

Uslijedilo je i direktno pitanje o tome da li će tražiti novog trenera. "Ne znam da li ću u ovom momentu razmatrati neke promjene, ali sam razočaran. Najvažnija stvar za igrača je da ima direktan razgovor sa trenerom i da dobija povratne informacije. Trener ne drži reket, igrač je taj koji treba da uradi ono što se dogovori. To je zajednički posao, mora da postoji sa obje strane da bih se dodatno razvijao kao teniser, ne želim da ostanem zaglavljen na tom putu", zaključio je Cicipas.