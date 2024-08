Novače, uzmi zlato! Cicipas se oglasio poslije poraza od Đokovića, rekao sve u dvije rečenice

Stefanos Cicipas se javio na društvenim mrežama poslije četvrtfinala i poraza od Novaka Đokovića.

Izvor: MN PRESS

Novak Đoković prošao je u polufinale Olimpijskih igara. Pobijedio je Stefanosa Cicipasa na pariskoj šljaci (6:3, 7:6). Mnogo više od trijumfa brine povreda koljena o kojoj je srpski as pričao, a poslije tog susreta oglasio se i grčki igrač. Fer i sportski je poželio sreću Noletu u nastavku takmičenja.

"Odloženi planovi su i dalje planovi. Puno sreće u tvom pohodu na zlato", napisao je Cicipas na društvenim mrežama. Pokazao je grčki igrač kako se ponaša pravi sportista. Bio mu je ovo 11. uzastopni poraz od Đokovića. U 14 mečeva Grk je 12 puta izgubio, što je najbolji pokazatelj koliko mu je Nole "ušao u glavu".

Još jedan detalj koji to oslikava mogao je da se vidi i tokom samog meča. Đoković se povrijedio početkom drugog seta, imao je problem sa koljenom, teško se kretao, imao je bolnu grimasu. Cicipas je to iskoristio, napravio dva brejka i poveo sa 4:0 sa dva brejka prednosti. Novak je jedan vratio, a onda je Stefanos na 5:3 servirao za set i imao 40:0. Ni to mu nije bilo dovoljno, Đoković je spasao tri set lopte. I u taj-brejku je grčki igrač prvi poveo sa 2:0, pa je do kraja gema osvojio samo jedan poen.