Srpski tekvondo opet podbacio u Parizu: Stefan nemoćan protiv borca iz Burkine Faso!

Ostaje nada da bi Fajsal mogao u finale, a Stefan u repesaž.

Srpski tekvondo upisao je još jedan poraz na Olimpijskim igrama u Parizu - srpski predstavnik Stefan Takov poražen je u dvije runde (6:4, 10:7) od Fajsala Savadoga iz Burkine Faso. Jasno je da se Takov neće boriti za zlatnu ili srebrnu medalju, ali bi mogao do bronze, ukoliko njegov protivnik iz osmine finala stigne do finala, a kasnije on savlada preostale protivnike koji mu se nađu na putu do odličja.