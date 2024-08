Srbija ostala bez medalje 19 sekundi prije kraja! Cabolov razbjesnio i ispustio Amerikanca, šampiona svijeta

Srpski rvač 19 sekundi prije kraja borbe ostao bez bronze.

Izvor: MUSTAFA YALCIN / AFP / Profimedia

Srpski rvač Hetag Cabolov (32) izgubio je dramatično borbu za bronzu na Olimpijskim igrama u Parizu! U nadmetanju za odličje u kategoriji do 74 kilograma u slobodnom stilu protiv Amerikanca Kajla Dejka (33), imao je prednost 4:1 do pola minuta prije kraja, a onda je apsolutni favorit zahvatom na 19 sekundi prije kraja ipak osvojio odličje. Bila je to prva borba bilo kog srpskog sportiste za bronzu u ovoj kategoriji ikada, a rival mu je bio četvorostruki prvak svijeta.

Na Olimpijskim igrama u Parizu Cabolov je pobijedio Iranca Imana Mahdavija, pa Kubanca Heandrija Garzona, pa izgubio od Daičija Takatanija (10:0), koji je potom eliminisao Amerikanca, protiv kojeg se Cabolov borio za bronzu. U posljednjem minutu borbe Amerikanac je bio vidno uzdrman, sankcionisan je jednim kaznenim poenom zbog protesta i negodovanja. Ipak, i pored te sekvence zadržao je fokus i u završnici osvojio odličje.

Cabolov je rođen u Vladikavkazu, takmičio se za rodnu Rusiju od djetinjstva do 2021, a onda je ponio boje Srbije. Pod srpskom trobojkom osvojio je bronzu na Svjetskom prvenstvu 2023. godine u Beogradu, u borbi do 74 kilograma, a iste godine je bio bronzani i na Evropskom prvenstvu u Zagrebu do 79 kilgrama.

Poslije zlata Zorane Arunović i Damire Mikeca, potom i najsjajnijeg odličja Novaka Đokovića, dan nakon osiguranog srebra srpskih vaterpolista i srebra Aleksandre Perišić, te bronze košarkaša, bila je ovo ogromna, ogromna šansa za još jedno odličje. Nažalost, Cabolova su sekunde dijelile od istorijskog uspjeha.