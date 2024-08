Srbija ima šansu za još jednu medalju na Olimpijskim igrama: Hetiku pomogao Japanac, evo šta ga čeka!

Hetik Cabolov može kroz reparsaž da dođe do borbe za bronzanu medalju na Olimpijskim igrama.

Srbija bi mogla da dođe do medalje u rvanju na Olimpijskim igrama. Hetik Cabolov dobio je novu šansu da dođe do odličja. On je izgubio u četvrtfinalu od Japanca Daičija Takatanija, ali je njegov rival prošao u finale, boriće se za zlato i tako je "povukao" i srpskog rvača do šanse za odličje.