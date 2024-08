Skandal na Olimpijskim igrama: Srbinu oduzeli pobjedu na 20 sekundi do kraja!

Vodio je Aleksandar Komarov i bio pred pobjedom, a potom su mu sudije "skinule" bod.

Srpski reprezentativac u rvanju Aleksandar Komarov nije se plasirao u polufinale na Olimpijskim igrama u rvanju grčko-rimskim stilom u kategoriji do 87 kilograma. Nakon što je Komarov prvo bolji bio od Amerikanca Pejtona Džejkobsona, vodio je i protiv Davida Losončija iz Mađarske 3:2, ali sudije su mu oduzele pobjedu!

Mađar je uložio "čelendž", potom je poslije dugo vijećanja odlučeno da se bod koji je prethodno Srbin zaradio poništi. Iako je u tom trenutku rezultat bio 2:2, Mađar je prošao dalje na poene (3:1).

Prethodno je eliminisan Mate Nemeš koji se borio u istoj disciplini. samo do 67 kilograma, s tim da ima šansu da kroz repasaž dođe do bronze pošto je Ukrajinac koji ga je eliminisao došao do polufinala. Ako dođe do finala, to znači novu šansu za Nemeša. Ista je situacija i sa Komarovim, ako David Losonči pobijedi Semena Novikova, može da se bori za bronzu. Polufinala su zakazana za večeras od 18.15, a ukoliko bude repasaža, Nemeš će se boriti u četvrtak od 11 časova.

