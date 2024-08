"Ja ovome ne mogu da se veselim": Ivica Tucak žali zbog poraza od Srbije, kaže nije bilo suđeno

Selektor Hrvatske Ivica Tucak razočaran što je njegova reprezentacija odigrala loše finale protiv Srbije, baš kada je bilo najvažnije.

Vaterpolo reprezentacija Srbije osvojila je zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu pošto je u finalu pobijedila Hrvatsku 13:11. Gledali smo fantastičnu partiju srpskih "delfina" koji su uprkos tome što su u novom sastavu, uspjeli da održe lekciju zlatnim komšijama koji su se nadali da će se popeti na najviši stepenik, kao u Londonu 2012.

Ipak, Ivica Tucak još jednom nije uspio da sa Hrvatskom pobijedi Srbiju na Olimpijskim igrama, ali je pružio ruku našim igračima i selektoru Urošu Stevanoviću: "Čestitam ekipi Srbije, koja je danas bila bolji protivnik, tu nema nikakve dileme. Oni su od prvog trenutka bili koncentrisaniji. Ušli smo konfuzno, puno pogrešaka odbrane, prije svega. A onda se na to nadoveže napad... Trofeji se osvajaju odbranom, a ne napadom. Ostaje žal veliki i tuga i to je to. S druge strane treba naći snage te biti ponosan na ovu medalju. Znate kako je, veseliš se zlatu, veseliš se bronzi. Srebru se ne možeš veseliti", poručio je Tucak za HRT i dodao:

"Bili smo grozni u odbrani, nismo ispoštovali dogovore. Nismo bili pravi za zlato, to treba priznati. Srbija je odigrala fantastičnu utakmicu", ispričao je Tucak i dodao da je "po svemu Srbija zaslužila zlato: "Valjda nije bilo suđeno, ko će ga znati. Ja sam htio zlato više od ikoga. S druge strane imaš srebrnu olimpijsku medalju, što je sjajan rezultat".

Podsjetimo, Srbija je u Pariz otputovala bez "sedmorice veličanstvenih", ali sa novim timom koji je imao lidere poput Dušana Mandića, Miloša Ćuka, Nikole Jakšića i drugih, nastavila je niz medalja. Pogledajte kako je izgledalo slavlje:

