Donesite mi rakiju! Svjetski rekorder vidio kako Srbi pjevaju i piju i odmah se javio

Armand Mondo Duplantis želi da dobije rakiju i da slavi sa srpskim košarkašima.

Izvor: X/@BricksCenter/Printscreen /MN Press

Armand Mondo Duplantis obara rekorde na Olimpijskim igrama i hoće da mu se dostavi rakija, da može da slavi i sa srpskim košarkašima. Tako se švedski atletičar javio na društvenim mrežama i sada ima "milion" ponuda da bira koju rakiju hoće. Da je proba ponovo kao što je to uradio u Beogradu prije nekoliko godina.

Na svom Tviter nalogu okačio je svoj smiješan snimak, pa mu je jedan od srpskih navijača napisao "Mondo, dođi na žurku sa nama, nećeš zažaliti", uz snimak na kom se nalazi proslava srpskih košarkaša sa ceremonije dodjele medalja. Na to je Duplantis imao spreman odgovor. "Donesite rakiju".

Srpski košarkaši postali su pravi hit na društvenim mrežama zbog ceremonije dodjele medalja. Poslije osvajanja bronze i pobjede protiv Njemačke otišli su da slave, bilo je raznih pića, pjesama... A, onda im nije bilo tako lako da ispoštuju sve obaveze u vezi ceremonije dodjele medalja, pa je tako nastalo dosta smiješnih snimaka.

Vidio je to i Duplantis koji želi da slavi sa njima. Što se Monda tiče on je prije nekoliko dana osvojio zlato u skoku s motkom i to tako što je oborio svjetski rekord od 6,25 metara. Ako se slučajno pitate ko je držao taj rekord, odgovor je - Armand Duplantis. Tako je. Nestvarni Šveđanin obara sopstvene rekorde koji su ujedno i svjetski rekordi. Inače, on je 2022. godine bio u Beogradu, tada je postavio novi svjetski rekord od 6,20 metara i probao je rakiju...

Bring the rakija — Mondo Duplantis (@mondohoss600)August 11, 2024

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:09 Nikola Jokić na dodeli medalja Izvor: RTS Izvor: RTS

