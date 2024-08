Novak tri mjeseca nije osvojio bod na ATP listi: Srbiji donio zlato, ali čeka ga pakao pred US Open

Novaku Đokoviću slijedi pad na ATP listi pred US Open, što će zakomplikovati odbranu titule i napad na 25. grend slem u karijeri.

Izvor: Dado Đilas/Kurir

Novak Đoković nije osvojio niti jedan dodatni bod na ATP listi od 20. maja i nastupa na malom turniru u Ženevi gdje je igrao polufinale. Za nastup u Švajcarskoj pripalo mu je 100 bodova, a potom je Rolan Garosu izgubio 1.600 bodova jer se povukao usljed povrede u četvrtfinalu, dok je na Vimbldonu bio "na nuli" jer je ostvario identičan uspjeh (poraz u finalu od Alkaraza) kao i u ljeto 2023. godine.

Bez obzira na to što je osvojio zlatnu medalju na Olimpijskim igrama, Novak za to nije dobio niti jedan bod uslijed pravila koja su na snazi od Rija 2016. godine, dok je zbog potrošnje u Parizu odlučio da odustane od takmičenja koje se zapravo boduje. Tako ga nije bilo u Montrealu, a neće ga biti ni na Sinsinatiju gdje je trebalo da brani titulu.

Na najnovijoj ATP listi ovog ponedeljka Nole je uspio da smanji zaostatak za vodećim Janikom Sinerom koji je ponovo povrijeđen i izgubio je 800 bodova u Kanadi. To znači da je Nole prišao na 310 bodova zaostatka, ali nažalost neće moći još da priđe svom rivalu jer ga zbog neučestvovanja u Sinsinatiju čeka gubitak od hiljadu bodova. Tako će već od narednog ponedjeljka Nole imati 7.460 bodova i ozbiljno će rizikovati da izgubi drugo mjesto uoči US Opena.

To će zavisiti od nastupa Karlosa Alkaraza u Sinsinatiju gdje brani finale (izgubio od Đokovića). Trenutno na svom kontu ima 7.950 bodova i potencijalno može da izgubi 650, što znači da bi i samo s prolaskom u četvrtfinale uspio da preskoči Noleta i mogao bi da mu uzme drugo mjesto.

Na zvaničnoj listi "trke za Torino" Novak je na šestom mjestu sa 3.160 bodova, dok planira da igra i u Kini, poslije nekoliko godina, da bi se našao na završnom mastersu i tamo nastavio da ispisuje istoriju.

Značajno je to pred US Open (od 26. avgusta se igra u Njujorku) jer bi Nole potencijalno morao da dobije i Sinera i Alkaraza ako hoće do novog, 25. grend slema, koji mora da osvoji ako želi da se nađe na završnom mastersu u Torinu. Ujedno, ako želi da se nastavi i niz da osvaja grend slem titule svake godine. Posljednji put kada to nije uspio, bila je 2017. godina i tada je imao velike probleme sa laktom.

Dodajmo i to da je blizu i Aleksander Zverev koji sa 6.995 bodova drži četvrto mjesto, a slijede još Danil Medvedev, Andrej Rubljov, Hubert Hurkač, Kasper Rud, Grigor Dimitrov i Aleks de Minor u najboljih 10.

Ali, polako, prvo da se proslavi titula sa srpskim narodom na balkonu Skupštine gdje će Nole biti zajedno sa srpskim olimpijcima koji su se vratili sa medaljama.