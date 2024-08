Novak Đoković saznao je da će se njegovi mečevi iduće nedjelje igrati u ponedeljak, srijedu, petak i nedjelju. Takođe, zna i protiv koga počinje turnir.

Izvor: Profimedia/Sarah Stier / Getty images

Srpski teniser Novak Đoković na žrijebu za US Open saznao je da će u prvom kolu igrati protiv kvalifikanta, ali sve do danas nije znao ko će to biti. Poslije završenih kvalifikacija, Đokoviću je "dodijeljen" Radu Alboc iz Moldavije, inače 138. na ATP listi, kome je najbolji plasman u karijeri bila visoka 39. pozicija tokom 2019. godine.

To je pak "davno prošlo vrijeme" jer pet godina kasnije rangiran je gotovo sto mjesta "niže" i zato je kroz kvalifikacije morao do glavnog žrijeba US Opena na kome mu je najbolji plasman treća runda 2017. godine. Alboc danas ima 34 godine i zapravo je jedan od najstarijih na turniru, naravno uz Novaka Đokovića koji u 38. godini želi do 25. grend slema u karijeri i ukupno stote titule, za istoriju.

Njihov meč će biti na programu prvog dana turnira, preciznije u ponedjeljak (moguće i ponedjeljak na utorak), s tim da još nisu poznati termini. Dobro je poznato da su možda i najnezahvalniji prema publici u Srbiji zbog razlike u vremenskim zonama.

Vidi opis Novak Đoković saznao kad i protiv koga igra na US Openu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 14 14 / 14

Alboc i Đoković inače nikada prije nisu igrali jedan protiv drugoga, a vidjećemo koliko je Moldavcu ostalo goriva jer je morao da pobijedi Baranka Kosanu, Van Aša i Močizukija da bi se našao u glavnom žrijebu. Pobjednik ovog duela igraće sa boljim iz meča Lasla Đerea i Jana Lenarda Štrufa u drugoj rundi.

Dodajmo i to da se Hamad Međedović našao u glavnom žrijebu nakon pobjeda u kvalifikacijama i mogao je da ide i na Đokovića, ali žrijeb je bio nešto milosrdniji i dodijelio mu je Fabijana Morožana iz Mađarske koga je već dobio u jedinom duelu.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:50 Arapski komentator navija za Novaka Đokovića Izvor: X/Screen recorder Izvor: X/Screen recorder

(MONDO)