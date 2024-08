Cicipasov otac vikao pred svima: Đoković me špijunira, poslao je dron

Svašta smo čuli o Novaku Đokoviću, ali ovo je vjerovatno najnevjerovatnija priča do sada. Apostolos Cicipas ima baš bujnu maštu.

Izvor: Kurir/Dado Đilas/Eurosport/Screenshot

"Tokom Cicipasovog treninga dron je letio na nebu i njegov otac je poludio! Rekao je da je to Đoković koji ga špijunira!", ispričao je nekadašnji fizioterapeut Stefanosa Cicipasa Žerom Bjanki za "L'Ekip".

Otac Stefanosa Cicipasa Apostolos godinama je bio njegov trener, a odnedavno je ta saradnja okončana i konačno je "puklo" između njih. Isticao je Stefanos kako za neke stvari Apostolos nije imao sluha, a ova priča to potvrđuje. Bjanki je ispričao da su treninzi Cicipasa bili predugački i previše naporni, a narav njegovog oca nevjerovatna.

"Trening je trajao sat i trideset sedam minuta. Normalno je to samo zagrijavanje, maksimalno 45 minuta. Rekao sam sebi:'Stefanos apsolutno mora da stane, pa on ima meč!' Na kraju sam otišao prije kraja. Tokom treninga dron je letio na nebu i njegov otac je poludio! Govorio je da je to "Đoko" koji ga špijunira", rekao je Bjanki za "L'Ekip" scenu sa posljednjeg treninga pred finale Rolan Garosa 2021. godine.

Cicipas je te godine preko Medvedeva i Zvereva stigao do finala, ali je Đoković na kraju pobijedio 6:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:4. Nastavila se saradnja oca i sina i nakon toga, ali je nakon serije lošijih rezultata poslije poraza u Montrealu od Keija Nišikorija Stefanos javno isprozivao oca i riješio da ga zamijeni na mjestu trener.

"Već neko vrijeme se žalim treneru da imam problem sa forhendom, ima jedno četiri-pet dana kako to traje. To je bio razlog naše rapsrave, nisam na to navikao. Za mene je meč na Masters turniru važan, potreban mi je i smatram da zaslužujem trenera koji me sluša i koji čuje ono što imam da kažem kao igrač. Moj otac nije bio veoma pametan u rješavanju takvih situacija, nije prvi put da je to uradio. Veoma me je razočarao. Ne znam da li ću u ovom momentu razmatrati neke promjene, ali sam razočaran. Najvažnija stvar za igrača je da ima direktan razgovor sa trenerom i da dobija povratne informacije. Trener ne drži reket, igrač je taj koji treba da uradi ono što se dogovori. To je zajednički posao, mora da postoji sa obje strane da bih se dodatno razvijao kao teniser, ne želim da ostanem zaglavljen na tom putu", zaključio je Cicipas.