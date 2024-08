Donio Jugoslavviji olimpijsku medalju, Hrvati kažu da je ratni zločinac: Neće da igraju dok mu se ime ne izbriše!

Zoran Gopčević Džimi bio je u jednom momentu najbolji vaterpolista svijeta. Sada je predmet skandala!

Prava bura desila se u regionalnom vaterpolu pred početak nove sezone, kada su hrvatski klubovi zaprijetili da neće igrati sa Primorcem u Kotoru! Razlog za to je ime bazena na kome nastupa Primorac, a bazen je nazvan Zoran Gopčević Džimi.

Zoran Gopčević Džimi tragično je nastradao 30. septembra 2000. godine sa samo 45 godina, rođen je u jednom selu kod Kotora i vjerovatno je najveća legenda bokeljskog kluba. Problematično za Hrvate je to što je nekadašnji reprezentativac Jugoslavije navodno ratni zločinac.

Nađemo je kompromisno rješenje, pa će tako Primorac svoje mečeve igrati van Kotora na neutralnom terenu, ali kada budu gostovali u Hrvatskoj i tamošnji klubovi će ih dočekati na neutralnom terenu. A šta se tu zapravo sve desilo?

KO JE ZORAN GOPČEVIĆ DŽIMI?

Rođen 29. januara 1955. u blizini Kotora krenuo je da igra za Borac iz Orahovca, a od kada je sa 17 godina prešao u Primorac bio je tu do kraja karijere. Osvojio je duplu krunu sa klubom u sezoni 1985/86, a stigao je i do polufinala Lige šampiona i finala Kupa pobjednika kupova.

Za nacionalni tim je igrao od omladinskih pogona, pa je za omladinsku selekciju upisao 41 nastup. Duže od decenije bio je dio A tima, pa je za seniorski tim upisao 200 utakmica i osvojio srebro na Evropskom prvenstvu 1977. godine, zatim bronzu na Svjetskom prvenstvu u Berlinu 1978. zlato na Mediteranskim igrama u Splitu 1979. i srebro na Olimpijskim igrama u Moskvi 1980. Kakav je bio vaterpolista govori i to što je bio najbolji igrač turnira!

TRAGIČNA SMRT NA TRENINGU!

Kada je završio sa igranjem vaterpola 1988. godine preuzeo je Primorac i vodio ga do 1993. godine, kada je postao trener Budvanske rivijere. Ovaj klub je doveo do titule prvaka SR Jugoslavije 1994. godine, a zatim je 1998. preuzeo Niš. Vratio se u Primorac, a posljednji klub mu je bio subotički Spartak. Preminuo je na treningu ovog kluba 30. septembra 200.000 godine, a u znak sjećanja na njega osim bazena postoji i ulica sa njegovim imenom, kao i memorijalni turnir na kome je u prošlosti bilo i hrvatskih ekipa.

ŠTA JE PROBLEM SA DŽIMIJEM GOPČEVIĆEM?

Hrvatska tereti Zorana Gopčevića da je učestvovao u sprovođenju ratnih zločina u logoru Morinj na crnogorskom primorju. Već 2021. godine kada je riješeno da se promijeni ime bazena hrvatski klubovi su se bunili. Raniji naziv "Nikša Bićun" po narodnom heroju partizanske borbe je tada zamijenjen, a evo i dopisa koji je tada potpisao državni sekretar u Ministartstvu turizma i sporta Hrvatske Josip Pavić.

"Odlukom o nazivu bazena omalovažene su žrtve i nanesena šteta međusobim odnosima Hrvatske i Crne Gore. Dodatno, naziv bazena u Kotoru je jedno od otvorenih i neriješenih pitanja između Hrvatske i Crne Gore. Dok gradski bazen u Kotoru ne promijeni sporni naziv, vaterpolo reprezentacija i klubovi iz Hrvatske svoje utakmice mogu igrati na svim ostalim sportskim bazenima u Crnoj Gori", navodi se u tom dopisu iz 2001. godine. Zanimljivo je da je 2016. godine Hrvatska građanska inicijativa u kotorskom parlamentu glasala za davanje naziva ulice po Zoranu Džimiju Gopčeviću u Orahovcu.

ŠTA SE DESILO U MORINJU?

U logoru Morinj su prema navodima hrvatske strane zarobljen i mučen veliki broj civila, a Crna Gora je zbog presuda na međunarodnim sudovima zatočenicima isplatila preko 1.400.000 evra odštete. Četiri lica su osuđena na ukupno 12 godina zatvora zbog zločina u Morinju. Predsjednik Udruženja logoraša Morinj Zdenko Bulić javno je govorio o tome da lično ima saznanja da je Zoran Gopčević Džimi bio čuvar u tom logoru.

"Zoran Gopčević nije osvjetlao obraz Crnoj Gori. Bilo je ljudi koji nisu maltretirali i terorisali, koji nisu tukli logoraše. Da ne ulazim u detalje, znamo svi šta se dogodilo, ali Gopčević se ne bi mogao dičiti svojim ponašanjem. Mislim da je bio zapovjednik straže u logoru. Ispitivao je logoraše, zapovedao koga, šta, gdje… Dozvoljavao je da se ljudi maltretiraju i tuku. Bio je nazočan čak tome. Nažalost, vidio sam svojim očima, osjetio na svojoj koži. Teško je to komentarisati jer je to unutrašnja stvar vaše države. Ponavljam; Gopčevićevo djelovanje osjetio sam na vlastitoj koži. Pustio bi njih tri, četiri, pet da me prebiju, a on bi gledao i uživao. I još bi me vrijeđao. To sa spomenikom je vaša stvar, stvar vaše politike i onoga što mislite da je dobro i pozitivno. Ako mislite da je to dobro, sve ćemo pustiti na stranu — i njegovu vaterpolo karijeru i njegovu porodicu. Ako mislite da je zaslužio, vi mu to napravite. Ko sam ja da vama kažem uradite ili ne? Mislim, ako govorimo o logoru Morinj, da to nije zaslužio. Kolika je njegova sportska vrijednost u crnogorskom društvu, to ne mogu da komentarišem, jer svi znamo da je bio vrhunski vaterpolista i reprezentativac. Navijali smo svi za Gopčevića , ali kako god odlučite, on nije osvjetlao obraz", rekao je Bulić.

ŠTA SADA?

Primorac koji se vratio u regionalnu ligu poslije jednog perioda kada je bio čak i drugoligaš sada će morati na neutralnim terenima da igra mečeve u regionalnoj Premijer ligi sa hrvatskim klubovima. Ipak, kako je navedeno od strane predsjednika kluba Siniše Kovačevića to je privremeno rješenje za samo jednu sezonu, tako da čekamo da vidimo šta će se desiti.