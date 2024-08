Novak pokrenuo revoluciju: US Open razbjesnio igrače, svi su na strani Srbina

Moraće ovo da se mijenja! Novak Đoković je, kao po običaju, prvi progovorio o problemu i bio je napadnut zbog toga. Sada svi vide da je bio u pravu.

Izvor: Chryslene Caillaud / Panoramic / imago sportfotodienst / Profimedia

Nova sezona, novi turniri, stare boljke. Ponovo je Novak Đoković upozoravao cijeli teniski svijet, opet ga niko nije slušao, a na kraju ispaštaju samo teniseri. Sada, opet ista priča. Otkako je kročio u Njujork ukazivao je na probleme srpski teniser, naravno niko ga nije poslušao i u trećem kolu smo imali nevjerovatu situaciju.

Arina Sabalenka je na teren izašla posle ponoći, oko 00:10 po lokalnom vremenu, a Aleks Zverev samo malo poslije nje. Žene makar igraju u dva dobijena seta, pa je Sabalenka do pola dva mogla da završi duel, a šta reći za Aleksa Zvereva? Dobio je Tomasa Martina Ečeverija u četiri seta i završio svoj meč oko - 2:30 po lokalnom vremenu, čak i kasnije!

"Ne mislim da mi pomaže starenje! Kada igram kasno, vidim da mi je lestvica malo niže. Mislio sam da ću da izađem ranije, vidio sam da Stivens ima set i dva brejka prednosti, ali se produžilo na još dva sata. Volim noćni termin, ali da se počne u neko normalno vrijeme", naglasio je Novak poslije pobjede nad Raduom Albotom u prvom kolu. Ništa se od tada nije promijenilo

NEĆEMO DA IGRAMO U PONOĆ!

Izvor: Youtube/US Open Tennis Championships

Novak Đoković se i povrijedio nakon što je na Rolan Garosu morao do tri ujutru da bude na terenu. Džaba mu i što je dobio taj meč kada je kasnije ugrozio zdravlje i karijeru povredom koljena. Iscrpljeni, neispavani i slomljeni teniseri su naterani da igraju mečeve do kasno i da poslije toga za manje od 40 sati ponovo izađu na teren. Tim povodom se jasno oglasila PTPA, asocijacija tenisera koju je Đoković osnovao.

"Imperativ je da grend slemovi, lideri organizacije, organizatori turnira i igrači kroz PTPA kao svoju organizaciju zajedno nastupe i pronađu rješenje koje će sprečiti da se mečevi završavaju tako kasno. Da li je to kroz zabanu tih mečeva ili kroz neko drugo rješenje. Znamo da mečevi koji se završavaju jako kasno imaju jako negativne posljedice i tjeraju igrače u pozicije koje nisu fer, nisu sigurne i nisu zdravi uslovi za rad. Ipak to nastavla da se dešava zato što ne postoji spremnost da se prizna ovaj problem i da se na prvo mjesto stave interesi igrača. U prethodnim danima nekoliko sportista je pričalo da je moralo da igra do ranih jutarnjih časova. Jedna od posljednjih koja je to uradila je Ons Žaber koja je članica naše organizacije", navodi se u saopštenju PTPA ovim povodom.

Da li ih je iko čuo? Teniseri i teniserke jesu. Svakoga dana po neko se javi i podrži Novaka u toj borbi, a sada smo na US Openu vidjeli da je problem sve veći. Počinjati mečeve u ponoć nema smisla ni za navijače ni za igrače, ali očigledno će morati još neko da se povrijedi ili da završi karijeru da bi se nešto promijenilo.