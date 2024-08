Đoković nakon 18 godina ponovo ispao u trećem kolu US Opena

Svašta je Novak Đoković doživio na US Openu, ali ovako rano nije ispao baš, baš dugo.

Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Novak Đoković je nakon osvajanja zlata na Olimpijskim igrama ispao na samom početku US Opena. Već u trećem kolu ga je savladao Aleksej Popirin, Australijanac ruskog porijekla koji u posljednje vrijeme igra u životnoj formi.

Dešavalo se Novaku da ispadne u četvrtom kolu, ali u trećem... E to se nije desilo baš dugo. Sjećamo se svi onog izbacivanja u četvrtom kolu 2020. godine kada je na meču sa Pablom Karenjo Bustom pogodio linijskog sudiju, a godinu dana prije toga je kiksirao i ispao u istoj rundi od Stena Vavrinke kome je predao meč u trećem setu.

Ipak najbolji teniser ikada do sada jedva pamti ovakav rezultat. Da bi se setili kada je poslednji put Novak ispao pre četvrtog kola potrebna su dva preduslova. Jedan je da baš jako dugo pratite tenis, a drugi je da imate odlično pamćenje.

PUNOLJETSTVO - TOLIKO JE PROŠLO!

Sada je Novak prvi put poslije 18 godina ispao u trećem kolu US Opena. Davne 2005. godine US Open je osvojio Rodžer Federer pobedom nad Andreom Agasijem u finalu. Prije toga je savladao Lejtona Hjuita i Davida Nalbandijana, u polufinalu je bio Robi Đinepri, u četvrtfinalu Giljermo Korija i Jarko Nieminen... Tako je davno to bilo. Tako davno da je Novak nastupao kao takmičar iz Srbije i Crne Gore! Savladao je ispisnika Gaela Monfisa u pet setova u prvom kolu, zatim Hrvata Marija Ančića u drugom, a onda ga je dobio Španac Fernando Verdasko.

Ispao je u trećem kolu Novak i sljedeće godine, kada su polufinla izgubili Rusi Nikolaj Davidenko i Mihail Južni, a u finalu je Rodžer Federer odbranio titulu protiv Endija Rodika. Tada je Đoković već bio nosilac i to 20. i dobio je Donalda Janga i Mardija Fiša, ali ga je onda bivši broj jedan Lejton Hjuit eliminisao na jednom od svojih posljednjih dobrih turnira.

Sljedećih 18 godina Đoković nije imao ovako loš rezultat! Od 2007. do 2010. je igrao finala i polufinala, 2011. je uzeo prvi titulu, pa je nastavio sa finalima i polufinalima do 2015. i druge titule. Odigrao je finale 2016, 2017. se nije pojavio, a 2018. opet uzeo trofej. Do titule prošle godine je bilo ispadanja u četvrtom kolu, izostanaka, ali i odigrano finale 2021. a sada je ispao u trećem kolu.