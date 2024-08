Znamo zašto je Novak ispao: Isto je kao sa Alkarazom, sada je sve jasno

Novak Đoković, Karlos Alkaraz, Lorenco Museti. Šta im je zajedničko? Dvije stvari - osvojili su medalju na Olimpijskim igrama i ispali su sa US Opena.

Nisu to bile samo prazne riječi, Novak Đoković je stvarno ispao sa US Opena zbog zlata za Srbiju! Srpski teniser je odigrao dosta slabo i prva dva kola "Flešing Medouza" protiv Radua Albota i Lasla Đerea, ali je prošao u treće kolo. Zahuktali Aleksej Popirin je ipak odigrao sjajno i dobio ga u četiri seta, a veliki razlog za to su i Olimpijske igre.