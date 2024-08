Novak je u problemu u kakvom dugo nije bio!

Novak Đoković ima malo bodova, malo vremena da se kvalifikuje za završni Masters, a niz turnira pred sobom. Da li ima snage za to i da li je rješenje u Beogradu?

Izvor: Chryslene Caillaud / Panoramic / imago sportfotodienst / Profimedia

Novak Đoković doživio je bolan poraz od Alekseja Popirina u 3. kolu US opena i završiće sezonu sa olimpijskim zlatom, ali i bez ijednog grend slem trofeja. I ne samo to, već će u preostalom dijelu godine morati da igra mnogo više nego do sada ako želi da se plasira na završni Masters u Torinu, na koji će samo osam najboljih u ATP trci.

Drugi uslov osim plasmana da se teniseri u novembru garantovano nađu na posljednjem velikom turniru u sezoni je da osvoje grend slem trofej. To znači da bi Novaku u tom pogledu odgovaralo da u Njujorku ne podignu trofej Grigor Dimitrov, Tejlor Fric, Tomi Pol ili neko drugi iz grupe igrača koji su ispod njega u ATP trci. Ovako na njoj izgleda trenutno stanje:

Janik Siner 7.100 Karlos Alkaraz 6.010 Aleksander Zverev 5.915 Danil Medvedev 4.120 Kasper Rud 3.795 Andrej Rubljov 3.480 Novak Đoković 3.260 Aleks De Minor 3.005 Tejlor Fric 2.790 Stefanos Cicipas 2.735 Grigor Dimitrov 2.635 Tomi Pol 2.635 Hubert Hurkač 2.590...

U ovom trenutku, poznato je da će Novak za dvije nedjelje biti dio reprezentacije Srbije u Dejvis kup okršaju protiv Grčke. Poslije sedam godina, Đoković će nastupiti u dvorani "Aleksandar Nikolić" i predvodiće zemljake u plej-ofu za Svjetsku grupu. Ti mečevi biće odigrani 14. i 15. septembra.

Nakon toga, Novak će igrati u Šangaju od 2. do 13. oktobra, na Mastersu 1.000 i već je poručio da ne može da dočeka da se vrati u Kinu. A šta poslije Šangaja? Novak je na US openu potvrdio da neće igrati na turniru iz serije ATP 250 koji organizuje njegov brat Đorđe u Beogradskoj areni od 3. do 9. novembra, objasnivši da on "pada" u sedmici prije Mastersa u Torinu, a poslije Mastersa u Parizu (26. oktobar - 3. novembar).

Međutim, tijesna trka za odlazak u Torino mogla bi da učini svaki osvojeni bod dodatno vrijednim. U tom slučaju, Novak možda razmisli i o nastupu na Novom Beogradu, za koji ga vežu divne emocije i osvajanje Dejvis kupa sa Srbijom.

Naravno, uz sve ovo je neophodno naglasiti da je u posljednjim mjesecima Đoković prolazio kroz velike napore, operaciju meniskusa u junu, nastupe na Vimbldonu, Olimpijskim igrama i na US openu. A poznata je i činjenica da u 38. godini pažljivo dozira broj turnira i ne nastupa tako često koliko je možda potrebno da u novembru ode u Italiju.