Novak Đoković se oglasio usred noći: Sada je vrijeme za opuštanje i regrupisanje

Novak Đoković ostavio je poruku poslije poraza od Alekseja Popirina na US Openu

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Novak Đoković izgubio je u meču protiv Alekseja Popirina u 3. kolu US Opena i tako se oprostio od Njujorka već u prvoj nedjelji grend slema. Poslije meča u četiri seta, Srbin je u zoru prema ovdašnjem vremenu došao do mreže i čestitao 28. igraču svijeta, koji ga je pobijedio prvi put u karijeri, u njihovom trećem međusobnom meču na grend slemovima ove godine.

Nakon što je napustio stadion i raspremio se u svom njujorškom domu, Novak je usred noći po tamošnjem vremenu (u pola pet ujutru) objavio čestitku Australijancu: "Nije bilo suđeno večeras. Dobro odigrano Alekseje. Sada je vrijeme za opuštanje, regrupisanje i za nastavljanje dalje. Do sljedećeg puta, pozdravljam Njujork", napisao je četvorostruki šampion US Opena i aktuelni osvajač tog trofeja.

U svom prvom nastupu od Olimpijskih igara i spektakularnog osvajanja zlata u finalu protiv Karlosa Alkaraza, Novak nije uspio da pronađe igru sa Rolan Garosa, gdje je i povrijeđen ušao u završnicu, niti sa Vimbldona, na kojem je igrao finale, a naravno - ni iz Pariza, gdje je ispisao istoriju.

U prvom kolu US Opena Novak je pobijedio u tri seta Moldavca Radua Albota, u drugom mu je poslije dva seta zemljak Laslo Đere predao meč, a već u trećem kolu bio je kraj. Popirin će u sljedećem kolu igrati protiv Amerikanca Frensisa Tijafoa, a Novak odlazi na pauzu do sljedećeg izazova - nastupa u Dejvis kupu za Srbiju 14. i 15. septembra u hali "Aleksandar Nikolić", a očekuje ga i put u Kinu, jer je potvrdio učešće u Šangaju, gdje turnir počinje 29. septembra i trajaće do 13. oktobra.