Sineru bi mogli uzeti titulu US Opena i prvo mjesto na svijetu? Kontroverzni šampion strijepi, evo šta ga čeka

Janik Siner mogao bi da dobije kaznu i od šest mjeseci odlukom nadležnih zbog toga što je bio dopingovan u Americi.

Izvor: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Janik Siner postao je novi šampion US opena, bio je vrlo siguran u finalu u kojem je savladao Tejlora Frica, ali velika pompa oko skandala koji ga prati i dalje ne jenjava.

Ponos Italije i aktuelni "Broj jedan' je u martu dva puta bio pozitivan na klostebol, anabolički steroid, za vrijeme takmičenja u Indijan Velsu. Međutim, Međunarodna agencije za integritet tenisa (ITIA) dozvolila mu je da se regularno takmiči. Svjetska Antidoping agencija (WADA) i Italijanska antidoping agencija imaju još samo jedan dan da ospore odluku koju je objavila ITIA 20. avgusta.

Postoji rok za žalbu koji je počeo kada su stranke primile odluku i on traje 21 dan, ali postoji mogućnost da bude produžen ako to bude bilo potrebno.Očekuje se da do 9. septembra u večernjim satima odluka o aktuelnom broju jedan bude poznata. Svaka žalba će biti podnesena Sudu za sportsku arbitražu čije je sedište u Švajcarskoj (CAS).

Mogući epilog

Žalba bi mogla da ugrozi Sinerovu titulu na US Openu, ali se advokatski tim Italijana potrudio da pruži detaljne naučne dokaze i vjerodostojno objasni situaciju, prenijela je agencija Asošijeted pres. S obzirom na to da je ITIA već oslobodila Sinera od optužbi u novom krugu preispitivanja njegove krivice, on neće moći da dobije maksimalnu kaznu, odnosno četvorogodišnju zabranu igranja. U ovakvoj situaciji, najviše što bi Siner mogao da dobije jesu dvije godine suspenzije, za šta su šanse male.

Najrealnija opcija bila bi da Italijan dobije od dva do četiri meseca suspenzije, na osnovu toga što nije u potpunosti kriv za situaciju u kojoj se našao, ali djelimično snosi krivicu - biranjem članova svog tima. Dakle, kada bi u pitanju bila četiri mjeseca ona bi obuhvatala period od 10. marta do 10. jula i u tom rasponu bi mu bili oduzeti i poen i zarađeni novac. Sa trenutnih 11.180 došao bi do 7.880, ali bi i dalje ostao na prvoj poziciji ATP liste.

Druga opcija bila bi šestomjesečna kazna, u ovom scenariju Sineru bi bili oduzeti poeni do 10. septembra, što uključuje i osvajanje US open trofeja. Italijan bi u tom slučaju imao 4.680 bodova i našao bi se na petom mjestu.