Rodžer Federer oglasio se o slučaju dopingovanja Janika Sinera, prvog tenisera svijeta

Izvor: EPA-EFE/ANDY RAIn

Čuveni švajcarski teniser Rodžer Federer oglasio se zbog doping-skandala Janika Sinera, prvog igrača koji se nesmetano takmiči iako je dva puta "padao" na testu.

"To nije nešto što želite da vidite u našem sportu. Takve vijesti niko ne želi, bez obzira na to da li je uradio nešto ili nije. Takva buka nam nije potrebna", kazao je on američkim medijima.

Siner je bio kažnjen oduzimanjem bodova u mjeri koja nije uticala na njegovo prvo mjesto na ATP listi i novčanom kaznom koja ni na koji način ne može da napravi problem - 325.000 dolara. Mnogi teniseri, prije svih Nik Kirjos, insistirali su da bi morao da bude kažnjen poput drugih, ali se Italijan izvukao.

"Shvatam da je nezgodna situacija. To je košmar svakog sportiste i svakog tima koji mora da se suoči sa ovakvim optužbama... To živi sa vama uvijek, svakog jutra kada se probudite, pomišljate da li će neko doći na vrata da vas testira. Zaista je teško", rekao je Švajcarac.

Svi vjerujemo Janiku, ali...

Vidi opis Na jedno pitanje moramo da čujemo odgovor! Rodžer Federer prvi put progovorio o skandalu koji potresa tenis Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: EPA-EFE/ANDY RAIn Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Profimedia/Clive Brunskill Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

Nekadašnji teniser, osvajač 20 grend slem titula, shvata i one koji traže da Italijanu bude zabranjeno da se takmiči. "Razumijem ljutnju i dovođenje u pitanje da li je on tretiran kao i drugi. I mislim da se svodi na to".

Prema mišljenju Švajcarca, trebalo bi vjerovati Italijanu i njegovoj verziji da je bio dopingovan tako što je njegov fizioterapeut nedozvoljenom supstancom mazao ogrebotinu na ruci, kojom ga je potom masirao bez rukavice.

"Mislim da svi u suštini vjerujemo Janiku da ništa nije uradio, ali mislim da mora da se odgovori na jedno pitanje, a tiče se činjenice da nije morao da odsustvuje dok nadležni ne budu 100 odsto sigurni šta se događa", rekao je Švajcarac.

"Ipak, gledajte, tako je - kako je i moramo da vjerujemo procesu i svima koji su uključeni", dodao je Federer, dok Siner učestvuje na US Openu i nakon eliminacije Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza ima veliku šansu da osvoji još jedan grend slem nakon što je prvi podigao prošle zime, na Australijan openu. Italijan će u četvrtfinalu Njujorka igrati protiv Danila Medvedeva u srijedu.

Pogledajte 02:07 Himna Bože pravde za Novaka Đokovića u Parizu Izvor: RTS1 Izvor: RTS1

(MONDO)