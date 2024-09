Cijeli teniski svijet ga napada, samo ga Nadal brani: Znam Sinera, nema šanse da je to uradio namjerno!

Nekadašnji svjetski broj jedan Rafael Nadal govorio je o nedavnom doping skandalu u vezi sa Janikom Sinerom.

Izvor: Asatur Yesayants/Shutterstock

Janik Siner se plasirao u četvrfinale US opena gdje ga čeka jako težak posao protiv Danila Medvedeva, ali ne priča se mnogo o tome kako on igra tenis u Njujorku. Mnogo je veća i bitnija tema doping skadal koji se desio nedavno kada je otkriveno da je tokom sezone Italijan dva puta pao na doping testu. Dok je većina tenisera protestovala i tražila suspenziju za prvog tenisera svijeta, sada se javio Rafael Nadal i krenuo da ga brani!

"Poznajem Janika i uvjeren sam da nije ništa uradio da bi se namjerno dopingovao. Takođe ne vjerujem da pravda treba da nam se dopada samo kada se stvari dogode onako kako mi mislimo da treba. Pravda je pravda, a ja vjerujem u pravdu", rekao je Rafael Nadal gostujući u jednoj emisiji i dodao da vjeruje u nadležne institucije koje su se bavile slučajem:

"Mislim da ih donose na osnovu onoga što smatraju ispravnim. Ne mislim da su Sinera proglasili nevinim samo zato što je svjetski broj jedan. Mišljenje svakoga je za poštovanje, a ovo je moje."

Sam Janik Siner je nedavno istakao da je cijeli ovaj skandal i te kako uticao na njega i to ne samo kada je u pitanju US open i nedavni turniri. Pogotovo je bio pogođen na Vimbldonu.

"Ovo utiče na mene, razbolio sam se i nisam imao energije na terenu. Vidjelo se to na Vimbldonu, recimo. Imao sam neprospavane noći i neke fizičke probleme u vezi sa tim. Bili su to veoma teški momenti na terenu, nisam se osjećao kao da sam to ja, nisam bio srećan. Proces je bio izuzetno dug i sada osjećam težinu, ali sada sam srećan. Želim da nastavim, ne kažem da će sve biti u redu odmah, ali nadam se da ću opet biti srećan na terenu", rekao je najbolji teniser na svijetu.