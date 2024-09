Poznato kada Novak igra za Srbiju u Beogradu!

Objavljen je žrijeb za Dejvis kup meč Srbije i Grčke u hali "Aleksandar Nikolić".

Izvor: MN PRESS

Dejvis kup reprezentacija Srbije igraće tokom ovog vikenda meč za popunu Svjetske grupe ovog takmičenja protiv Grčke u hali "Aleksandar Nikolić", a sada je poznato i kako će izgledati raspored mečeva. Svi su prije svega bili zainteresovani da vide kada će Novak Đoković na teren, a prema aktuelnom rasporedu - igraće oba dana. Naravno, ako za to bude potrebe.

Određeno je da Novak Đoković igra drugi meč prvog dana protiv Joanisa Ćilasa, dok će prije toga na terenu biti Kecmanović i Tanos. Program inače počinje u 15 časova oba dana.

Što se tiče nedjelje, Đoković i Međedović će igrati u dublu protiv Cicipasa i Azoidesa, a potom su zakazana još dva singla. Đoković sa Tanosom, a Kecmanović sa Ćilasom. Ako Srbija već u tom trenutku bude imala obezbjeđenu pobjedu, najvjerovatnije je da će selektor Viktor Troicki napraviti i određene promjne.

Poslednji put za Novaka u Beogradu?

Izvor: MN PRESS

Novak Đoković je najavio da mu je ovo možda i posljednji meč koji igra u Beogradu, zbog specifičnog sistema takmičenja u Dejvis kupu koji više ne "njeguje" domaćinstvo, tako da su rijetke prilike kada igrači igraju pred svojom publikom.

"Posljednji put kada sam igrao kod kuće bilo je u Pioniru još prije sedam godina. Ne znam da li će opet biti prilike do završetka karijere, pa ih zovem još jednom da dođu, možda bude posljednji put da igram pred njima u Dejvis kup takmičenju", kazao je Nole tokom gostovanja na RTS.

"Za sada sve protiče u redu. Nekoliko puta sam ove godine rekao to, jer me svi pitaju na konferencijama za štampu šta me motiviše. Motivišu me grend slemovi i Dejvis kup, Olimpijske igre. Svi drugi turniri su mi manja motivacija i pružaju mi pripremu za reprezentativne nedelje i grend slemove. Drago mi je da mogu da budem i dalje na raspolaganju Dejvis kup reprezentaciji, selektoru Viktoru Troickom, mom prijatelju iz detinjstva, sa kojim sam 2010. osvojio Dejvis kup uz Zikija i Janka. To je definitivno jedan od mojih najvećih uspjeha, stavio bih tu i olimpijsko zlato i prvi osvojeni Vimbldon".

"Kada pobedim u Dejvis kup mečevima, to je potpuno drugačiji osjećaj od drugog, jer imate na klupi selektora, iza klupe članove vašeg tima. Naravno, kada igrate kod kuće imate podršku koja ne može da se poredi ni sa jednom drugom na turnirima. Format je takav da se sve izmijenjalo i nemamo toliko priliku da igramo kod kuće", naglasio je Novak Đoković.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!