Kakva drama, Duško dao gol pet sekundi do kraja: U Kragujevcu i dalje sanjaju Ligu šampiona!

Evo zašto su u Kragujevcu doveli Duška Pijetlovića!

Izvor: MN PRESS

Radnički iz Kragujevca se ozbiljno pojačao pred novu sezonu, a sve sa ciljem da krenu u juriš na trofeje, ali i na Ligu šampiona. Sa Ligom šampiona je odlično krenulo jer su u prvom meču kvalifikacionog turnira savladali mađarski BVSC 10:9 poslije velikog preokreta.

Bio je selektor Srbije i trener Radničkog Uroš Stevanović bez Strahinje Rašovića i Dušana Vasića koji su morali da odrade suspenzije, ali su ipak uspjeli da pobijede iako su dugo gubili. Dobro su otvorili meč, vodili su sa 2:0, pa sa 3:1, ali je dvije sekunde do poluvremena David Tartai izjednačio na 4:4.

BVSC je u drugom poluvremenu mnogo bolje počeo i uspjeli su da povedu 9:6 do kraja treće četvrtine, ali se potom ekipa iz Kragujevca vratila. Duško Pjetlović, Nikola Jakšić, Valiko Dadvani su davali golove do izjednačenja, a pet sekundi do kraja Duško Pijetlović je pogodio za pobjedu.

Najefikasniji kod Kragujevčana sa po dva gola bili su Duško Pijetlović i Nikola Murišić, a sa druge strane po dva gola su imala tri igrača, U prvom meču Mladost iz Zagreba je savladala grčki Vuljagmeni 11:6, a u subotu igraju od 18 časova Mladost i BVSC, a od 20 Radnički i Vuljagmeni.