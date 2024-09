Ovo je novi srpski super-tim! U Kragujevcu će se igrati pakleno dobar vaterpolo

U Kragujevcu za Radnički igra as do asa.

Izvor: MN PRESS

Vaterpolo klub Radnički promovisao je izuzetno snažan tim i visoke ambicije za novu sezonu, na svečanom predstavljanju u ambijentu Knjaževsko-srpskog teatra, najstarijeg pozorišta u Srbiji, pred brojnim prijateljima kluba.

Šumadinci u novu sezonu ulaze sa velikim brojem pojačanja, na čelu sa petoricom olimpijskih šampiona sa ljetošnjih Olimpijskih igara u Parizu, predvođeni dugogodišnjim trenerom Urošem Stevanovićem, koji je u "gradu svjetlosti" postao tek peti selektor koji je u posljednjih 40 godina osvajao zlato na najvećoj svjetskoj, sportskoj smotri.

"Izuzetno mi je zadovoljstvo i čast što na jednom ovakvom mjestu koje odiše istorijom i tradicijom predstavljamo ekipu i nadam se da će to postati tradicija i u narednim sezonama. Jugoslav Vasović i ja smo već 11 godina u Kragujevcu, u Vaterpolo klubu Radnički, zajedno smo prošli sve od vrha do dna i do nekih visina, uspona, padova, i neuspjeha... Sve je to normalno za sport, a tako će sigurno biti i u budućnosti. Ovi momci nam daju optimizam da će ova sezona biti uzbudljiva, zanimljiva i uspješna, i pravo uživanje za sve koji dolaze na bazen u Kragujevcu da nas bodre, kao što su to činili i u prethodnim godinama", rekao je Uroš Stevanović, trener Radničkog.

Kragujevčani će igrati na četiri fronta – Super ligi i Kupu Srbije, Regionalnoj ligi i Evropi, i na sva četiri gaje najviše ambicije. Već za vikend očekuje ih nastup u kvalifikacijama za Ligu šampiona u Kragujevcu, gdje će im rivali biti mađarski BVSC Zuglo (petak, 20č), grčki Vuljagmeni (subota, 20č) i Mladost iz Zagreba (nedjelja, 20č).

"U poslednje dvije godine smo bez trofeja koji su uvijek bili ambicija i ciljevi kluba. Nadamo se da ćemo to ispraviti i ova ekipa nam uliva povjerenje, ne samo pojavom i uspjesima u karijerama, već i radom u dvije-tri nedjelje koliko smo na okupu. Pred nama je izuzetno zahtjevna sezona, već od petka, kada nas očekuju tri teške utakmice u tri dana, protiv izuzetno kvalitetnih protivnika. Daćemo sve od sebe da se plasiramo u Ligu šampiona, što bi dalo lijep uvod u tok cijele sezone", zaključio je Stevanović.

Uz trenera Uroše Stevanovića, jedan od tvoraca današnjeg uspeha, Jugoslav Vasović, istakao je porodičnu atmosferu koja krasi klub.

"Cijela ova naša akcija se zove 'familija'. Smatramo da smo svi jedna velika porodica i to svi u klubu znaju i osjećaju. U familiji bude i problema, uspjeha i neuspjeha. Sigurno ćemo uraditi sve što možemo da navijači i svi koji podržavaju klub, budu zadovoljni, našim izgledom ponašanjem, borbom i načinom na koji predstavljamo naš grad i državu. Želim svima da se mnogo raduju sa nama, kako sada, tako i u budućim godinama", kazao je Vasović.

Jedno od najvećih pojačanja Radničkog ove sezone, svakako je Nikola Jakšić, trostruki olimpijski šampion i kapiten reprezentacije Srbije.

"Moj prelazak u Radnički jeste bio pomalo neočekivan, sve se desilo poslije Olimpijskih igara. Mislim da je ovo pravi potez za mene i moju karijeru i vjerujem da će biti jedna jako lijepa priča. Naravno to sve zavisi od nas. Pokušaćemo da osvojimo sva takmičenjima u kojima igramo, pa tako i Ligu šampiona. Očekuju nas najprije kvalifikacije i tri jako teška rivala. Sve su to ekipe koje su se umnogome promijenile ove sezone, kao što je to slučaj i sa nama i stoga turnir dolazi prerano za sve učesnike. Podvlačim da dosta toga zavisi od nas i ako budemo pravi vjerujem da ćemo uspeti da se kvalifikujemo", istakao je Jakšić.