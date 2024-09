"Kriv sam što Srbija nema titulu": Novak Đoković prvi put priznao - o Sineru je razmišljao nedjeljama!

Novak Đoković prvi put otkrio koliko mu je teško pao poraz u meču protiv Janika Sinera u Dejvis kupu u Malagi 2023. godine.

Izvor: MN PRESS

Novak Đoković donio je Srbiji vođstvo protiv Grčke 2:0 u Dejvis kupu, a poslije meča u hali "Pionir" priznao je da ga još boli prošlosezonski poraz u istom takmičenju. Otkrio je da je nedjeljama razmišljao o neuspjehu protiv Italije u polufinalu (1:2) i meču protiv Janika Sinera u Malagi (2:6, 6:2, 5:7).

“Ne znam koliko ću još igrati tenis, ali koliko god još to da bude, reprezentacija će za mene biti prioritet. Ja preuzimam odgovornost što prošle godine nismo osvojili titulu. Imao sam tri meč lopte protiv Sinera. Nedjeljama sam premotavao taj meč u glavi i šta je trebalo drugačije da uradim", rekao je Novak u Beogradu, na konferenciji za novinare.

"Ovakve nedjelje sa reprezentacijom me motivišu. Mislio sam da nikada neću morati da izvlačim motivaciju iz petnih žila. To je slučaj posljednjih godina. Tako da sad pravim selekciju turnira. Moram da uživam na terenu, to je sve žrtva. Osvojio sam sve što mogu. Igra za Srbiju me pokreće. Posebno pred domaćom publikom, ovakvi dani bude leptiriće u stomaku. Kada osetim da ne mogu da pomognem, ustupiću mjesto nekome ko može”, dodao je on.

S obzirom na to da u ATP trci ne stoji dobro i da nema garantovano mjesto na Završnom Mastersu u Torinu u novembru, bilo je logično da ga novinari u Srbiji pitaju i za to. Međutim, Novak uopšte ne razmišlja o toj trci i tom turniru.

“Nije mi cilj to uopšte. Ne jurim renking i taj masters. Da li ću igrati te Masters turnire, ne znam. Glavni prioriteti su mi grend slemovi i reprezentacija."

Samim tim, postaje jasno da početkom novembra neće igrati na turniru "Serbia Open" u Beogradskoj areni, u organizaciji njegovog brata Đorđa Đokovića. “Obično sam šest mjeseci unaprijed imao jasnu sliku gdje igram. Treba mi fizički i mentalni odmor da shvatim koliko želim dalje i koliko i gdje", dodao je on.

(MONDO)