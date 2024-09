Novaka čeka izdaja kakvu ne pamti u karijeri: Dobio je upozorenje jednog od najbližih prijatelja

Jedan od najbližih saradnika Novaka Đokovića bio je Marko Paniki. Rastali su se u maju poslije šest godina, a sada će Italijan sve njegove tajne "otkucati" Janiku Sineru. Već je upozorio Đokovića da će tako biti.

Nije još postalo zvanično, ali očekuje se da će svakog trenutka Janik Siner objaviti da će njegov novi trener za fizičku pripremu biti Marko Paniki. Ako vam je ime poznato, to je zato što se radi o doskorašnjem važnom saradniku Novaka Đokovića. Nedavno su se rastali, kada je Đoković promijenio zapravo skoro cijeli tim (ostali samo Čarli Gomez Erera i Miljan Amanović), a Italijanu nije dugo trebalo da pronađe naredni posao.

Naravno, sve je to prirodno, nije iznenađenje što je Janik Siner odlučio da vrsnog stručnjaka - koji je i Đokoviću pomogao da bude "zvijer" - pozove u svoj stručni štab, ali se opet postavlja i pitanje moralnosti. Da li je ispravno da trener koji zna sve tajne o Novaku postane savjetnik njegovog trenutno najvećeg rivala? I da i ne...

Takođe, Đoković je već dobio "opomenu" Panikija da će Siner saznati za sve detalje o njegovom načinu pripreme, pa je možda i to bio jedan od razloga zbog kojih je najbolji teniser svijeta odlučio da ga pozove u svoj stručni štab.

Ko je Marko Paniki, bivši Novakov trener?

Marko Paniki ima 60 godina i bivši je dvostruki italijanski šampion u skoku udalj. Prvi put je u Novakov tim došao još davne 2018. godine na ideju tadašnjeg trenera Marijana Vajde. Uz prekide, ostao je sve do maja ove godine. Paniki je ime izgradio kao vrsni stručnjak sarađujući sa nizom atletičara, tenisera, ali i teniskim asocijacijama Italije, Kine, Izraela i Njemačke. Bio je i lični trener mnogim poznatim teniserkama poput Frančeske Skjavone, Li Na, Svetlane Kuznjecove, Danijele Hantuhove, Karin Knap, radio je i sa mnogim teniserima poput Fabija Fonjinija, Kristijana Garina, Iva Karlovića, Filipa Kolšrajbera, Leonarda Majera, Simonea Bolelija...

Inače, Novakov tim nakratko je napustio 2018, ali se vratio 2019. godine umjesto Gebharda Fil-Griča i od tada je bio uz Srbina, da bi od ljeta ponovo došlo do "rokade" kada se Austrijanac vratio u Novakov tim. To je ostavilo Panikija bez posla, da bi tokom US opena ponovo je viđen da sarađuje sa drugim teniserima. Ipak, čekao je poziv nekoga iz vrha.

Podsjetimo, Paniki je inače diplomirao na Univerzitetu "NSU" na Floridi na temu "Psihologije u sportu i treniranja", a prethodno je radio i na mnogim prestižnim sportskim akademijama (IMG, Sančez-Kasal), takođe je bio i u nekoliko teniskih federacija (Italija, Njemačka, Kina, Izrael, Hong-Kong). Njegova najveća specijalnost je rad na prevenciji od povreda i jasno je da će iz tog razloga biti od esencijalne važnosti za Janika Sinera.

Zašto je Siner angažovao Panikija

Izvor: Paul Zimmer / imago sportfotodienst / Profimedia

Osim zbog toga što će Paniki biti od izuzetne važnosti Sineru u prevenciji povreda, kojih je teniser i te kako imao tokom 2024. godine (kuk, mišići...), važno je reći i da ga angažuje i zbog rastanka sa svojim prethodnim trenerima. Luka Nardi i Umberto Ferara su do sada vodili brigu o fizičkoj spremi Janika Sinera, a odluku da ih otpusti Italijan je doneo nakon što je završen skandal oko dopinga.

Upravo su Nardi i Ferara, bar prema njihovoj priči, uticali da zabranjena supstanca klostebol završi u Sinerovom telu. Svjedočili su i priznali da je njihova greška poremetila Sinera, a nakon što je najbolji teniser svijeta oslobođen optužbi, odlučio je da ih ipak otpusti. Istakao je da je povjerenje jednostavno bilo narušeno.

Zašto ipak Novak mora sad da se pazi Sinera

U intervjuu koji je Marko Paniki dao za "Tennis Majors" nakon rastanka sa Novakom Đokovićem, na neki način je upozorio i srpskog asa - odnosno pokušao bolje da se "proda" kod svog sljedećeg poslodavca.

"Istina je da svaki teniser ima različite potrebe i zahtijeva drugačiji teniski stil, ali mogu da pokušam da implementiram i disciplinu i fokus koji je Novak imao. Svojim budućim igračima ću reći kako se Novak ponašao povodom određenih stvari, siguran sam da će to biti velika pomoć, posebno mladim igračima", kazao je Marko Paniki istakavši da je povremeno bilo teško raditi sa Noletom, ali da je navikao na njegovu ogromnu posvećenost i ništa manje nije smio da stavi ispred sebe.

"Sa takvim igračem je uvijek stresno. Moraš da se nosiš ne samo sa njim, nego sa cijelom organizacijom - igrač poput njega je industrija za sebe. To je izvor stresa. Elitni igrač koji te tjera da uvijek radiš više, to je dio ove igre."