Beograd vidio Novaka Đokovića na terenu: Trening otvoren za navijače, ovako je dočekan najbolji

Novak Đoković trenirao pred beogradskom publikom.

Izvor: MN PRESS

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković u subotu će igrati Dejvis kup u dresu Srbije, a to je možda i posljednji put da ga beogradska publika gleda u dresu nacionalnog tima. Protivnik će biti Grčka i ne očekuje se da Đoković ima težak posao jer nije doputovao Stefanos Cicipas, pa će mečevi u hali "Aleksandar Nikolić" vjerovatno proći u veoma opuštenoj atmosferi.

Djelimično zbog toga, a djelimično jer nisu svi zainteresovani uspjeli da kupe kartu za mečeve, reprezentacija Srbije je u petak uveče imala otvoreni trening u Pioniru. Hala nije bila ispunjena do posljednjeg mjesta, ali je nekoliko hiljada teniskih zaljubljenika došlo da vidi Novaka Đokovića u Beogradu, njegovom gradu. Pogledajte fotografije sa lica mjesta:

Novak u ovoj fazi ističe da mu je igranje za Srbiju poseban motiv i da ga to inspiriše više nego bilo koji turnir na svijetu. Vidjeli smo to i prije nekoliko nedjelja u Parizu, kada je u finalu Olimpijskih igara odigrao najbolji meč sezone, savladao Karlosa Alkaraza (7:6, 7:6) i stigao do prve zlatne medalje u karijeri. Bio je to praktično jedini veliki trofej koji mu nedostaje u karijeri.

Ranije je Novak sa timom Srbije osvojio Dejvis kup 2010. godine i ATP kup 2020. godine, u premijernom izdanju. Pored toga je rekorder po broju grend slem titula, trofeja sa Mastersa, Završnih mastersa, nedjelja na prvom mjestu ATP liste,...

