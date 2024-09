Djevojčica šokirala Novaka pitanjem na RTS-u!

Novak Đoković je najteže pitanje tokom intervjua dobio od jedne djevojčice koja je gostovala u studiju sa njim na RTS-u.

Novak Đoković gostovao je u emisiji "Stazom šampiona" na Radio televiziji Srbije (RTS) i govorio na brojne teme, prije svega dotakavši se rezultata ove kalendarske godine. Međutim, bilo je prostora i za "večna pitanja", tako da su ga voditelji Dragana Kosjerina i Aleksandar Stojanović pitali da bira između Rafaela Nadala i Rodžera Federera, da govori o muzici koju sluša, ali je najzanimljivije pitanje postavila djevojčica koja je gostovala u studiju.

"Majko moja, uzeće mi posao!", uzviknuo je Aca Stojanović kada je čuo šta je pitala djevojčica, a njeno pitanje oduševilo je i samog Noleta koji se nasmijao i odgovorio joj maksimalno ozbiljno. Pitanje je glasilo: "Kako uspijevaš da se vratiš mentalno u meč kada kreneš da gubiš i odjednom samo počne da dobijaš?".

"Odlično pitanje, fantastično. Hvala ti na njemu!", rekao je Novak Đoković, a onda je pogledao u djecu i dao im lekciju koju će sigurno pamtiti cijeli život.

"Kroz jedan meč prolazim kroz razne oscilacije i turbulencije, mentalne, fizičke i emotivne i imam puno sumnji. I ko vam kaže da toga nema kod sportista, da nema straha, ne govori istinu. Svaki sportista, na bilo kom nivou, ima sumnje i strahove i to se dešava u kontinuitetu svaki meč. Ono što je važno je da ti ne dozvoliš da te ti strahovi i sumnje zadržavaju previše u tom stanju svijesti, da se izdigneš iznad njih i da se koncentrišeš... Ili da gledaš u nekoga, u nešto, da u svojoj glavi stvaraš slike nečega što je pozitivno, one koje te motivišu i daju ti snagu da se izdigneš iz te situacije".

Da li Novak posljednji put igra u Beogradu?

Podsjetimo, tokom vikenda Novak Đoković će igrati za Dejvis kup reprezentaciju Srbije protiv Grčke, a zbog specifičnog formata takmičenja rekao je da mu je ovo možda i posljednji put da igra u Beogradu, što mu je žao.

"Posljednji put kada sam igrao kod kuće bilo je u Pioniru prije čak sedam godina. Ne znam da li će opet biti prilike do završetka karijere, pa ih zovem još jednom da dođu, možda bude posljednji put da igram pred njima u Dejvis kup takmičenju", kazao je Nole gostujući na RTS.

"Za sada sve protiče u redu. Nekoliko puta sam ove godine rekao to, jer me svi pitaju na konferencijama za štampu šta me motiviše. Motivišu me grend slemovi i Dejvis kup, Olimpijske igre. Svi drugi turniri su mi manja motivacija i pružaju mi pripremu za reprezentativne nedelje i grend slemove. Drago mi je da mogu da budem i dalje na raspolaganju Dejvis kup reprezentaciji, selektoru Viktoru Troickom, mom prijatelju iz detinjstva, sa kojim sam 2010. osvojio Dejvis kup uz Zikija i Janka. To je definitivno jedan od mojih najvećih uspjeha, stavio bih tu i olimpijsko zlato i prvi osvojeni Vimbldon", dodao je Novak i objasnio zašto je za njega potpuno drugačije kada igra za Srbiju.

"Kada pobijedim u Dejvis kup mečevima, to je potpuno drugačiji osećaj od drugog, jer imate na klupi selektora, iza klupe članove vašeg tima. Naravno, kada igrate kod kuće imate podršku koja ne može da se poredi ni sa jednom drugom na turnirima. Format je takav da se sve izmijenjalo i nemamo toliko priliku da igramo kod kuće".

