Novi tim, isti ciljevi: Novi Beograd kreće u odbranu titule

Slobodan Soro, Živko Gocić i Miloš Ćuk uvjereni su u uspjeh Novobeograđana i u novoj sezoni.

Izvor: VK Novi Beograd

Vaterpolisti Novog Beograda u odbranu titule regionalnog šampiona kreću na svom bazenu u subotu od 19 časova i 45 minuta. Premijerni meč u novoj takmičarskoj sezoni Novobeograđani igraju protiv Primorca iz Kotora, a pred duel sa crnogorskim šampionom, aktuelni osvajač triple krune predstavio je i kompletan tim, koji je u znatnoj mjeri izmijenjen u odnosu na prošlu sezonu i veoma podmlađen.

Ipak, po riječima predsjednika kluba Slobodana Soro, ambicije se ne mijenjaju, a želja su naravno trofeji.

"Bez obzira na veliku transformaciju u igračkom kadru, naši ciljevi ostaju isti kao što su bili i prethodne tri godine. Veoma je važno da je stručni štab ostao isti, a cijeli klub je za godinu dana stariji i uhodaniji. Smatram da iz godine u godinu napredujemo, da kao klub rastemo u svi segmentima organizacije i da smo mnogo bolji nego što smo bili ranije", rekao je Soro.

Iz kluba su otišla sedmorica iskusnijih igrača, ali je Soro uvjeren da je napravljen spoj mladosti i iskustva.

"Želimo da pružimo pravu priliku svim tim mladim momcima koji su velika nada ne samo sprskog, nego i svjetskog vaterpola. Obezbijedili smo im maksimalne uslove za rad, a oni jedino treba da razmišljaju o treninzima i kako da ispune sve zahtjeve stručnog štaba. Svaka utakmica biće novi izazov, očekivanja kluba su velika, ali svi igrači su toga svjesni i nemam nikakvu sumnju da će dati sve od sebe da pruže svoj maksimum i dodatno unaprijede svoju igru", konstatovao je Soro.

Trener Novobeograđana Živko Gocić na startu nove sezone suočen je sa problemima sa povredama pojedinih igrača, pa Novi Beograd u duelu sa Primorcem neće biti u kompletnom sastavu.

"Sa pripremam smo počeli još 1. avgusta, ali bez igrača koji su imali obaveze sa reprezentacijama na Olimpijskim igrama. Radili smo veoma dobro, a kako se ljeto bližilo kraju i kako su odmicale pripreme postepeno smo kompletirali redove. Dio bazičnih priprema imali smo u Nišu, poslije toga odigrali smo jedan turnir, gdje smo na utakmicama pokušali da implementiramo što je moguće više stvari koje smo radili na treninzima. Činjenica je da smo sve vrijeme bili u okrnjenom sastavu, a tako će biti i u narednih par nedjelja."

I pored problema sa povredama, Gocić je zadovoljan kako su protekle pripreme.

"Momci koji su bili od prvog dana priprema, pružili maksimum i time sam Vrlo zadovoljan. Mislim da smo sve uradili kao što smo i zacrtali. Gdje će nas to dovesti, vidjećemo tokom sezone. Siguran sam da su momci svjesni svog kvaliteta i da su svi ekstremno motivisani da pruže dobre partije. Želja nam je da svi igrači pokažu visok nivo borbenosti, požrtvovanje za saigrača pored sebe, za ekipi i klub i ukoliko tako bude ja nemam nijedan promil sumnje da ćemo biti vrlo tvrd orah i neugodan protivnik za svaku ekipu", istakao je Gocić.

Meč prvog kola regionalne Premijer lige protiv Primorca biće ujedno repriza finala Memorijalnog turnira "Vlaho Bato Orlić", u kojoj je tim iz Kotora slavio boljim izvođenjem peteraca. Kapiten Novog Beograda Miloš Ćuk naglasio je da ekipa spremno dočekuje početak nove sezone.

"Iza nas je malo više od mjesec dana izuzetno napornog i dobrog rada. Sigurno je da će nam trebati jedan određeni vremenski period da se ekipa skroz uigra, kako bismo pružali najbolje partije. Ipak, mislim da ćemo protiv Primorca prikazati visok nivo igre, i da će to biti dovoljno za pobjedu" rekao je Ćuk.

Poslije kratke pauze je nastavio.

"Ne bih davao neka pretjerana predviđanja i prognoze za budućnost, sem što nam je potrebno vrijeme kako bi sve kockice legle na svoje mjesto. Ciljevi su isti kao i prošle godine i vjerujem, kao i svi moji saigrači, da su ti ciljevi ostvarivi. Trebaće nam izuzetan rad i trud da do toga dođemo. Ali, uz zajedništvom, trud, veliku želju, posvećenost i motivaciju, koja sigurno neće manjkati, to će biti ostvarivo. Ponavljam, vjerujem da ćemo protiv Primorca odigrati dobru utakmicu i da ćemo doći do pobjede", zaključio je Ćuk.