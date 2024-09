Živimo u okruženju gdje svako misli da sve zna! Smajlagić o problemima, nedostatku igrača i "informacijama ulice"

"Rukometaši primaju puno informacija od okoline koja nije adekvatna da daje te informacije. Ne može profesionalca oblikovati amater. Dok igrači to shvate prođe vrijeme i utakmica i sve“, poručio je trener Borca Irfan Smajlagić.

Rukometaši Borca u novu sezonu ušli su sa dva poraza. Najprije su crveno-plavi poraženi od Goražda da bi nakon toga doživjeli poraz i od sarajevske Bosne.

Banjalučani se nalaze u velikim finansijskim problemima zbog čega je bio i upitan početak sezone. Zbog istih problema rukometaši Borca nisu ni odigrali pripremne utakmice, a ceh za to plaćaju na startu šampionata u utakmicama koje im, između ostalog, služe za pripremu.

Na pres konferenciji pred meč sa Leotarom trener Irfan Smajlagić govorio je upravo o ovim problemima.

„Nama ove prvenstvene utakmice služe za stvaranje rezulata, uigravanje, provjeru igrača i sve. Mi radimo na 15 strana, ali to niko ne interesuje. U konačnici se samo gleda da li si pobijedio ili izgubio, da li je igrač bolestan, gladan ili žedan nije bitno jer to nikog ne interesuje. To je sudbina igrača odnosno trenera i svih koji se bave nekakavim poslom gdje se traži rezultat“, rekao je Smajlagić koji je nakon toga govorio i igračkom kadru Borca.

„Od tri pojačanja, prvu utakmicu nismo imali ni jednog, druga stvar pa nisu tri pojačanja. Doveli smo jednog igrača kojeg nismo imali - lijevo krilo i srednjeg i to je igrač koji je alternativa nije pojačanje. Kada pričamo o pojačanju, dovodimo igrača na poziciju s koje je neko otišao, a ovaj je bolji. Mi nemamo lijevog beka i u toj priči nismo se nešto pojačali koliko smo trebali. U rotaciji smo trebali imati 3-4 pojačanja. Igramo ligu i Evropski kup, trebalo nam je 4-5 igrača koji će nas pojačati odnosno povećati roster koji će dati kvalitetu treninga i svega“, dodao je on.

Novi igrači i problemi primorali su Smajlagića da krene sve ispočetka i iznova uigrava ekipu. Govorio je i kako on kaže o „informacijama ulice“ i koliko to utiče na igrače.

„Prošle godine smo nakon par mjeseci došli smo na razinu koja je podnošljiva, gdje smo isprolifisali igrače i sistem igre. Međutim, ove godine idemo sve ispočetka. Nove okolnosti, igrači u stanju kakvom ne bi trebali biti kako mentalno tako i fizički. Sve peglanje od početka. Koliko će to trajati, neke projekcije moje, ali to nikog ne interesuje. Ne može to preko noći, ne može se stvoriti taj neki zajednički duh gdje svako svakog respektuje, vjerujte da je to rudarski posao. Mi živimo u okruženju gdje svako misli da sve zna. Rukometaši primaju puno informacija od okoline koja nije adekvatna da daje te informacije. Ne može profesionalca oblikovati amater. Dok igrači to shvate prođe vrijeme i utakmica i sve“, poručio je Smajlagić pa dodao:

„Ušli smo u sezonu samo sa jednim pivotom, to je samoubilački. Računati da se neće povrijediti, da će biti zdrav, da neće biti umoran to je... Ali smo krenuli tako i to nikog ne interesuje. Ja sam to prihvatio i trebali bi i igrači. Jedan dio igrača je pripreme krenuo sa nekim opstrukcijama u njihovom razvoju. Pauza od mjesec-dva, informacija ulice, šta će biti za par mjeseci, to sve djeluje na igrače mentalno. Igrač koji je labilan, igrači koji nemaju izgrađen svoj stvar, a to nema 90 odsto igrača ovdje. Treba vremena, sastanaka, filanje i čišćenje glave. Svako može imati razmišljanje, ali prave informacije kako postati sportista profesionalac... Moramo da se izdignemo iznad okoline. Nije samo novac u pitanju, ako igrači nisu izgradili svoj stav na koji način ići kroz život...“

Smajlagić je još poručio kako im samo preostaje da se izdignu iznad svega.

„Koga briga koliko mi igrača imamo, koliko njih dolazi na trening, koga briga imaju li oni šta jesti, svi ti problemi koje mi imamo nikog ne zanimaju. To je briga jedino nas, da im ispravimo glave. Dvije solucije imamo da propadnemo ili da izdignemo, a najlakše je propasti.“

Meč između Borca m:tel i Leotara igra se u subotu u 18 časova u dvorani "Centar".