Zoran Terzić opet selektor Srbije? Oglasio se!

Trofejni srpski stručnjak prihvatio poziv Odbojkaškog saveza da opetvdi nacionalni tim!

Izvor: MN PRESS

Zoran Terzić ponovo će biti selektor Srbije, objavio je "Meridian sport". Tvorac moćne ženske reprezentacije, koju je vodio od 2002. do 2021. i doveo je do najvših svjetskih vrhova, prihvatio je navodno poziv Odbojkaškog saveza Srbije i preuzeće nacionalni tim.

Kasnije u toku večeri, on je ipak "usporio" svoj povratak. "Nisam novi selektor Srbije, to su neistine. A, da li ću možda biti ponovo jednog dana, to ćemo da vidimo", rekao je Terzić za "Sport klub"

Od njegovog odlaska Srbiju su vodili Danijele Santareli i Đovani Gvideti i obojica su osvojili po jednu medalju sa odbojkašicama. Santareli bronzu u Ligi nacija, Gvideti srebro na Evropskom prvenstvu, ali je poslije Olimpijskih igara i eliminacije u četvrtfinalu bilo nagoviješteno da će biti promjene.

Terzić je vodio Rusiju nakon rastanka sa Srbijom, ali s obzirom na to da je toj reprezentaciji od početka rata u Ukrajini zabranjeno da se takmiči. Terzić bi u takvoj situaciji mogao da prihvati poziv da pomogne Srbiji i da nastavi tamo gdje je stao.

Pod njegovim vođstvom, generacije odbojkašica nizale su velike medalje, pobjede i uspjehe. Terzić je Srbiju vodio do srebra na Olimpijskim igrama u Riju 2016. i bronze 2021. u Tokiju. Takođe, odbojkašice su u te dvije decenije dva puta osvojile titulu prvaka svijeta, 2018. i 2022, uz bronzu na tom takmičenju 2006. u Japanu.

Uz to, tri puta je predvodio Srbiju do titule prvaka Evrope - 2011, 2017. i 2019, isto toliko puta do srebra - 2007, 2021. i 2023, uz jednu osvojenu bronzu, 2015.