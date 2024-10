Novak odmah saznao sljedećeg protivnika: Rus kojeg je deklasirao na putu do titule u Kini

Novak Đoković će u četvrtom kolu Šangaja igrati protiv Romana Safiulina.

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković rutinski je savladao Italijana Flavija Kobolija (6:1, 6.2) u trećem kolu Šangaja. Samo nekoliko minuta kasnije, praktično dok se pripremao za davanje izjave na terenu, najbolji srpski sportista saznao je i narednog protivnika. Biće to ruski teniser Roman Safijulin.

Rus je nakon velike borbe uspio da iznenadi Frensisa Tijafoa (7:5, 5:7, 7:6) i da snažnog Amerikanca izbaci sa turnira u Šangaju, gdje je bio postavljen za 13. nosioca. Još teži posao Roman će imati u narednoj rundi, jer će mu na megdan izaći najbolji teniser svih vremena i veoma dobro raspoloženi Novak Đoković.

Njih dvojica su do sada odigrali samo dva meča, a oba su pripala srpskom asu. Posebno ubjedljiv bio je Novak u prethodnom susretu, kada je rivalu iz Rusije prepustio samo tri gema! Danas je identičnim rezultatom savladao Kobolija, što je naznaka da bi u Šangaju mogao da stigne do same završnice turnira koji godinama nije igrao.

Pored prilike da osvoji titulu u Kini gde ga navijači obožavaju, Novak Đoković pobjedama u Šangaju prikuplja bodove i za ATP trku, odnosno plasman na Završni masters. Iako je rekao da mu to nije prioritet, Novak Đoković će sigurno koncentrisan otputovati u Torino, ukoliko na posljednjim turnirima sezone obezbijedi plasman na turnir koji igraju samo osmorica najboljih u teniskoj sezoni.