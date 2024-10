Užasna bolest ga uništila, on ostavio Novaka bez riječi: Da mi je to neko rekao, poslao bih ga na psihijatriju!

Malo je takvih priča kakva je ova Marija Ančića. Umjesto da ga krah karijere slomi, on je ustao i postao još veći i jači!

Izvor: TORU YAMANAKA / AFP / Profimedia

Nije promijenio mnogo trenera u karijeri Novak Đoković, uglavnom je radio na duže staze, a dok je radio sa Andreom Agasijem tijesno je sarađivao i sa Mariom Ančićem. Nekadašnji hrvatski teniser bio je dio stručnog štaba najboljeg tenisera ikada, a njegova životna priča je za film, ako ne i seriju!

On je jedan od onih tenisera za koje se navijači uvijek zapitaju šta bi bil da mu se sve poklopilo. Sada 40-godišnji Splićanin je u karijeri osvojio tri titule, 2004. je igrao polufinale Vimbldona gdje je izgubio od Endija Rodika, a 2006. je stigao i do šestog mjesta na ATP listi.

Ipak, povrede i bolest su ga natjerale da prvo izgubi mnogo vremena u pokušajima da se rehabilituje i vrati na teren. Ipak nije potonuo, nije se predao - pobedio je!

RAZBIO FEDERERA, UZEO OLIMPIJSKU MEDALJU!

Sjajan server i jak udarač, visok i pokretan, već sa 17 godina je uspio da napravi senzaciju i da savlada Rodžera Federera i skrene pažnju na sebe. Ubrzo je ušao u Top 100, a poslije finala juniorskog Australijan opena, koje je takođe izgubio od Endija Rodika, lako se privikao na seniorski tenis. Dobijao je velika imena poput Nadala, Robreda, Kafeljnikova, Henmana, Blejka, Davidenka, Ferera, Hasa, Simona... A kruna karijere mu je sigurno kada je na Olimpijskim igrama u Atini 2004. uzeo bronzu u paru sa Ivanom Ljubičićem.

Upravo te 2004. je došao do polufinala Vimbldona, ali umjesto da nastavi da se penje ka vrhu i da bude rame uz rame sa Federerom, koga je već pobjeđivao, krenuli su problemi. Taman kada je 2006. stigao do samog vrha, povrijedio je koljeno, a da to ne bude jedini problem dijagnostikovana mu je mononukleoza!

"Bolest poljupca" nekoga ni ne okrzne, preboli je a da ni ne primijeti, ali Ančiću je prekinula karijeru. Proveo je 10 nedjelja prikovan za krevet, propustio šest mjeseci tenisa, a kada je pokušavao da se vrati, bolest ga je opet tjerala na odsustva. Nije odustajala mononukleoza, ali nije ni Ančić!

"BOLEST POLJUPCA" GA SAVLADALA... ALI JE POBIJEDIO!

Iako je u februaru 2011. objavio kraj karijere, već je imao plan B! Nekoliko godina ranije, dok se još nije razbolio, upisao je Pravni fakultet u rodnom Splitu. Završio ga je dok je još igrao tenis. A to ga je odvelo pravo na "Vol Strit", gdje je već deset godina! Čak je stigao i da doktorira na Univerzitetu Kolumbija!

"Život vam jednostavno podijeli karte, na vama je da igrate. Obrazovanje je bilo ključ, ono mi je dalo drugu šansu u životu nakon tenisa. Imao sam želju da se dokažem u nečem novom, a bez obrazovanja to ne bi bilo moguće. Bilo je novo, ali i uzbudljivo. Morao sam da dovedem ego u red, ali mi je sport tu izuzetno pomogao. Pomogao mi je da naučim da uvijek ima uspona i padova, da sam sad na početku i da moram da učim na isti način na koji sam učio tenis. Trebalo je pregrmjeti probleme, ali sam odradio sve obaveze u Hrvatskoj. Kasnije sam, neplanirano, završio u SAD. Da mi je neko prije deset godina rekao da ću da radim u investicionoj banci, rekao bih mu da ode na psihijatriju. Kao teniser sam razmišljao samo o idućem grend slemu, Olimpijskim igrama, turniru, kako da se poboljšam. Sport je bio sve što sam ja znao i htio do 23. godine kada je došlo do povreda i bolesti. Proveo sam više vremena u oporavku i po bolnicama nego na terenu. Došlo je u jednom trenutku vrijeme da sebi priznam da je vrijeme da krenem u nešto drugo.

Imponuje mi da sam igrao u eri Đokovića, Nadala i Federera. Dobijao sam ih i gubio. Sve je počelo kao sport, a kasnije smo razvili prijateljstva. S tim ljudima ste 11 mjeseci, toliko traje sezona. Bez obzira na to što ste rivali, počnete shvaćati da van terena morate biti spremni da odete na večeru i popijete piće", rekao je Ančić jednom prilikom.

NOVAK GA OBOŽAVA!

Izvor: Profimedia

Sada ne osvaja titule na terenima širom svijeta, ali zato radi u firmi koja je procijenjena na 7.000.000.000 dolara! Zvanični je predstavnik te kompanije, a stigao je da kao pravnik radi i za NBA ligu i poslodavce poput "Kredi Svisa". Jedno vrijeme je radio i sa Novakom Đokovićem na koga je ostavio neizbrisiv utisak.

"Ančić je jedan od najobrazovanijih sportista koje sam upoznao, ali je i veoma ljubazan i ima sjajan karakter, sa sjajnim sistemom vrijednosti u životu, sličnim mom. Imali smo veoma kratak razgovor, on je već planirao da dođe u London. Sjajno je što je ovdje, ništa nismo dogovorili dugoročno, idemo korak po korak", istakao je Novak kada su ga pitali za Ančića.