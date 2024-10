Novak se pred mikrofonom pretvorio u "Vuka sa Volstrita": Srbija je čekala ove riječi, a svijet ih se plašio

Novak Đoković nema namjeru da stane, sada je jasno. Odbacio je priče o penziji i najavio da ćemo ga gledati još...

Novak Đoković ne krije da u 38. godini planira da igra manje turnira, da je prije svega fokus na grend slemovima i na mečevima u dresu reprezentacije Srbije, ali to su mnogi protumačili kao odlazak u penziju. Da to nije slučaj, i da Đoković čak još u planu ima da pokuša da dođe i do Olimpijskih igara 2028. godine, možemo da vidimo svaki put kada je na terenu. To je posebno sada slučaj u Šangaju gdje igra kao tokom olimpijskog turnira u Parizu.